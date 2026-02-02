A expressão no rosto do australiano Steven Bradbury ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar na final da patinação de velocidade nas Olimpíadas de Inverno de Salt Lake, em 2002, era muito mais do que alegria pela medalha de ouro. Era a manifestação da surpresa por se tornar um dos campeões mais improváveis e gravar seu nome na história dos Jogos após uma trajetória inusitada e cheia de sorte.

continua após a publicidade

➡️Olimpíadas de Inverno: Nicole Silveira relembra experiência na pista de Cortina

➡️Liderado por Edson Bindilatti, Brasil confirma time do bobsled para Milão-Cortina

Em 78 anos, desde a primeira edição das Olimpíadas de Inverno, um país do hemisfério sul nunca havia conquistado uma medalha de ouro no evento. Não era uma surpresa que países de clima quente, como a Austrália, tivessem pouca tradição nos esportes de gelo e neve. Aos 28 anos, Steven Bradbury chegava à sua quarta participação olímpica sem grandes feitos na modalidade e figurava como um azarão.

Classificação improvável

As provas da patinação de velocidade em pista curta costumam ser intensas e caóticas, tanto é que os competidores precisam usar capacete. Nessa prova, os atletas largam simultaneamente, em baterias eliminatórias, e é muito comum que haja bastante contato físico e quedas na pista.

continua após a publicidade

Nas quartas de final da disputa dos 1000m em Salt Lake City, nos Estados Unidos, Steven terminou como o terceiro colocado, mas avançou à próxima fase graças à desclassificação do canadense Marc Gagnon, então campeão mundial, por obstrução de adversário. Era um favorito a menos na disputa pelo pódio.

Na semifinal, mais uma vez Bradbury precisou contar com a sorte. O australiano dividia a bateria com grandes nomes da modalidade: o sul-coreano Kim Dong-sung, campeão olímpico em 1998, e o chinês Li Jiajun, vice-campeão olímpico. Novamente, o destino "derrubou" os principais adversários e o australiano chegou à decisão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Steven Bradbury se tornou um ícone olímpico (Foto: Reprodução/ Instagram)

Final caótica e ouro inédito

Aos trancos e barrancos, Steven Bradbury chegou à disputa por medalha que transformaria o dia 16 de fevereiro de 2002 em um marco histórico. O australiano fez a prova "na manha": atrás dos adversários, que brigavam pelas primeiras posições, ele ficou em último lugar durante a maior parte da disputa.

Tudo mudou em questão de segundos, na última volta. O chinês Li Jiajun tentou uma ultrapassagem sobre o americano Apolo Ohno, mas os dois caíram. Na colisão, levaram junto o sul-coreano Ahn Hyon-Soo e o canadense Mathieu Turcotte. Só restava um homem de pé: Steven Bradbury, que desviou da confusão rumo à linha de chegada e ao lugar mais alto do pódio.

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável