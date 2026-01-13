Olimpíadas de Inverno: Brasil garante vagas no skeleton e bobsled

A reta final da janela de classificação para os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina trouxe resultados positivos para o Brasil. No skeleton, Nicole Silveira garantiu matematicamente a classificação após a medalha de bronze na etapa de St. Moritz, na Copa do Mundo. No bobsled, a equipe liderada por Edson Bindilatti conquistou a vaga após o bronze no Pan-Americano da modalidade.

continua após a publicidade

➡️Milão-Cortina 2026 e o plano de sustentabilidade baseado na reutilização de infraestrutura

➡️Segurança morre após ataque cardíaco a -12°C ao lado de palco das Olimpíadas de Inverno

A distribuição de vagas olímpicas no skeleton segue o ranqueamento da Federação Internacional de Bobsled e Skeleton (IBSF). Com a medalha de bronze da última sexta-feira (9), restando apenas uma etapa de Copa do Mundo a ser disputada, Nicole alcançou os 808 pontos na listagem, com 351 pontos de vantagem sobre a primeira atleta fora da zona de classificação. Como a etapa de Alternberg, na Alemanha, renderá no máximo 225 pontos, a brasileira está garantida matematicamente nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Brasil tem um trenó garantido no bobsled para Milão-Cortina (Foto: Reprodução/ Instagram)

Bobsled ainda busca feito inédito

Para o bobsled, o resultado decisivo veio na Copa América, disputada em Lake Placid, nos Estados Unidos, no último domingo (11). A equipe liderada pelo piloto Edson Bindilatti, ao lado de André Luiz da Silva, Edson Martins e Tauler Zatti, garantiu o quarto lugar no 4-man, com tempo de 1min51s58.

continua após a publicidade

A competição contou pontos tanto para a Copa América quando para o Campeonato Pan-Americano de bobsled e, no cenário continental, os brasileiros ficaram com o terceiro lugar. O resultado consolidou a posição da equipe no ranking, garantindo a classificação para Milão-Cortina, que marcará a sexta edição olímpica na carreira de Edson Bindilatti.

O Brasil ainda tem chance de levar dois trenós para os Jogos Olímpicos, o que seria um feito inédito. Para isso, a equipe liderada pelo piloto Gustavo Ferreira competirá na etapa de Innsbruck, na Áustria, pela Copa do Mundo da modalidade. A competição de 2-man está programada para esta quarta-feira (14), enquanto a disputa do 4-man acontece no sábado (17).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial