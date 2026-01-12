Uma fatalidade aconteceu a poucas semanas do início das Olimpíadas de Inverno. Na noite de quinta-feira (8), o segurança Pietro Zantonini, de 55 anos, morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto trabalhava próximo a uma instalação dos Jogos de Milão-Cortina 2026. O incidente ocorreu em Cortina d'Ampezzo em meio a uma temperatura de -12°C na região montanhosa.

Segundo os organizadores dos Jogos, a causa da morte foi confirmada como ataque cardíaco. Apesar disso, o ministro de Infraestrutura italiano, Matteo Salvini, solicitou uma investigação detalhada sobre as circunstâncias da morte.

Embora tenha proximidade com uma das principais zonas olímpicas, a obra onde Zantonini trabalhava não está sob administração da Simico. Essa empresa governamental é a responsável pela infraestrutura das instalações para os Jogos Olímpicos de Inverno deste ano.

Conheça as zonas de competição de Milão-Cortina 2026

Para viabilizar a realização do evento em uma área geográfica tão extensa, a organização dividiu os Jogos em seis zonas principais (clusters). A lógica operacional dita que atletas e delegações permaneçam baseados na zona onde suas competições ocorrem, eliminando a necessidade de deslocamentos diários longos. A movimentação entre as sedes será predominantemente voltada para espectadores, mídia e oficiais.

As principais zonas e suas funções logísticas são:

Cluster de Milão: Sendo a única zona urbana plana, abrigará os esportes de gelo indoor (hóquei no gelo, patinação artística e patinação de velocidade em pista curta). A cerimônia de abertura ocorrerá no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro). Cluster de Cortina d'Ampezzo: Localizado nas montanhas, focará no esqui alpino feminino, curling e nos esportes de deslizamento (bobsleigh, luge e skeleton). Cluster de Val di Fiemme: Situado na província autônoma de Trento, será o centro das disciplinas nórdicas, como esqui cross-country, salto de esqui e combinado nórdico. A patinação de velocidade em pista longa será realizada na vizinha Baselga di Piné (sujeito a alterações para uma instalação temporária em Milão ou Turim, dependendo de revisões de custo). Cluster de Valtellina (Bormio e Livigno): Focado no esqui alpino masculino (na famosa pista Stelvio em Bormio) e nas competições de snowboard e esqui estilo livre (em Livigno). Cluster de Anterselva: focado apenas para o biatlo olímpico. Cluster de Verona: apenas para a festa de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Para acomodar os atletas, não haverá uma única Vila Olímpica massiva, mas sim vilas descentralizadas em Milão, Cortina e Livigno, além de hotéis específicos para atletas nas outras áreas.

Olimpíadas de Inverno 2026 acontecerá em Milão-Cortina (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

