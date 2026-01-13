O projeto inclui desafios, como a reconstrução da pista de sliding e a gestão de neve artificial, enfrentando críticas de ambientalistas.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 representam um ponto de inflexão no modelo de organização olímpica. A candidatura italiana foi construída a partir de um princípio claro: reduzir custos, limitar novas construções e minimizar o impacto ambiental por meio do uso majoritário de instalações já existentes ou temporárias. O Lance! conta tudo sobre Milão-Cortina 2026 e o plano de sustentabilidade baseado na reutilização de infraestrutura.

Em contraste com edições anteriores marcadas por obras permanentes de alto custo e pouco uso posterior, a proposta vencedora estabelece que cerca de 92% das arenas utilizadas durante o evento já estejam em operação regular ou sejam desmontadas após os Jogos. A estratégia está alinhada às diretrizes da Agenda 2020+5, do Comitê Olímpico Internacional, que defende a adaptação dos Jogos às cidades anfitriãs — e não o contrário.

O resultado é um evento descentralizado, distribuído por diferentes regiões do norte da Itália, aproveitando a tradição esportiva local e reduzindo o risco de abandono estrutural no período pós-olímpico.

Milão-Cortina 2026 e o plano de sustentabilidade

Contexto histórico e a mudança de paradigma olímpico

Durante décadas, sediar os Jogos Olímpicos esteve associado à construção de grandes parques esportivos centralizados, muitas vezes erguidos sem demanda futura. Casos como Atenas 2004, Sochi 2014 e Rio 2016 alimentaram críticas globais sobre desperdício de recursos públicos e impacto ambiental elevado.

Milão-Cortina 2026 surge como a primeira edição de inverno a aplicar de forma integral a chamada "Nova Norma" do COI. A própria configuração da candidatura — envolvendo duas cidades principais, duas regiões e duas províncias autônomas — reflete a decisão de buscar infraestrutura onde ela já existe, evitando obras concentradas em um único perímetro urbano.

Esse modelo descentralizado prioriza eficiência operacional e legado de baixo impacto de carbono. A arquitetura monumental deixa de ser protagonista, dando lugar a um planejamento que privilegia reutilização, adaptação e viabilidade econômica de longo prazo.

Estratégia de reutilização e logística territorial

O plano mestre de Milão-Cortina 2026 baseia-se na divisão do evento em múltiplos "clusters" geográficos, distribuídos por uma área superior a 22.000 km². Essa dispersão permite o uso de estruturas consolidadas, mas transfere o principal desafio da engenharia civil para a logística de transporte.

As instalações foram classificadas em três categorias principais:

Existentes : arenas e pistas que já recebem eventos internacionais regularmente;

: arenas e pistas que já recebem eventos internacionais regularmente; Temporárias : estruturas montadas exclusivamente para os Jogos e desmontadas após o encerramento;

: estruturas montadas exclusivamente para os Jogos e desmontadas após o encerramento; Novas (legado): construções pontuais com plano de uso contínuo garantido, majoritariamente financiadas pela iniciativa privada.

Para sustentar esse desenho, o sistema ferroviário e rodoviário tornou-se elemento central. A organização prioriza transporte coletivo, com foco em soluções elétricas ou híbridas, como forma de conter emissões e garantir fluidez entre sedes distantes.

Mapeamento das arenas e uso da infraestrutura existente

A materialização do plano sustentável pode ser observada na escolha dos locais de competição, que exigem, em sua maioria, apenas modernizações pontuais ou adaptações temporárias.

Milão (zona urbana)

San Siro (Estádio Giuseppe Meazza) : palco da cerimônia de abertura, sem necessidade de construção de nova arena.

: palco da cerimônia de abertura, sem necessidade de construção de nova arena. Fiera Milano Rho : centro de exposições adaptado temporariamente para patinação de velocidade e hóquei no gelo.

: centro de exposições adaptado temporariamente para patinação de velocidade e hóquei no gelo. PalaItalia Santa Giulia: principal nova construção permanente, com financiamento privado e capacidade para cerca de 16 mil espectadores, projetada como arena multiuso no pós-Jogos.

Cortina d'Ampezzo (zona de montanha)

Olympia delle Tofane : tradicional pista de esqui alpino, em uso contínuo no circuito da Copa do Mundo.

: tradicional pista de esqui alpino, em uso contínuo no circuito da Copa do Mundo. Estádio Olímpico de Gelo: construído para os Jogos de 1956, será reformado para receber o curling, preservando o patrimônio histórico.

Val di Fiemme e Anterselva

Predazzo: trampolins de salto de esqui existentes, com modernização técnica. Arena Alto Adige (Anterselva): centro de biatlo de referência internacional, com ajustes operacionais mínimos.

Verona

Arena di Verona: anfiteatro romano com quase dois mil anos de história, escolhido para a cerimônia de encerramento como símbolo máximo da reutilização de patrimônio histórico.

Controvérsias e limites do discurso sustentável

Apesar do planejamento orientado à reutilização, o projeto não está isento de contradições. O principal ponto de debate envolve a reconstrução da pista de sliding Eugenio Monti, em Cortina d'Ampezzo, destinada às provas de bobsleigh, skeleton e luge.

Inicialmente, avaliou-se a realização dessas provas fora da Itália, em pistas já existentes, para evitar novos impactos ambientais. A decisão do governo italiano de reconstruir a pista histórica, com custo estimado em €118 milhões, gerou críticas de ambientalistas e do próprio COI, sobretudo pelo desmatamento necessário para a obra.

Outro desafio estrutural está ligado à gestão de neve artificial. As mudanças climáticas tornam a produção de neve indispensável, elevando o consumo de água e energia. Para mitigar esse impacto, a organização aposta em sistemas eficientes de bombeamento, reservatórios e reaproveitamento hídrico como condição para manter a certificação de sustentabilidade.

Curiosidades e singularidades de Milão-Cortina 2026

Milão-Cortina 2026 será a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno a incluir oficialmente o nome de duas cidades na nomenclatura do evento. A distância aproximada de 400 km entre Milão e Cortina torna esta uma das edições mais dispersas geograficamente da história.

O retorno de Cortina d'Ampezzo ao programa olímpico ocorre 70 anos após os Jogos de 1956, permitindo que a cidade reutilize não apenas infraestrutura, mas também capital simbólico e cultural daquela edição. O logotipo oficial, batizado de "Futura", foi escolhido por votação popular online, reforçando o engajamento digital e reduzindo a produção de materiais impressos durante a campanha.

Dentro do movimento olímpico, Milão-Cortina 2026 funciona como um laboratório em escala real. O desempenho do evento será decisivo para validar se o futuro dos megaeventos esportivos passa, de fato, pela reutilização inteligente de infraestrutura, logística eficiente e adaptação racional aos recursos já disponíveis.