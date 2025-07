Russell rebate Verstappen e diz que largar com chuva na Bélgica seria ‘pura estupidez’

George Russell foi mais um piloto a se manifestar sobre a questão da chuva no GP da Bélgica, realizado no último domingo (27), e defendeu a decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em adiar a largada em aproximadamente 1h20min. De acordo com o piloto da Mercedes, ainda que goste de competir em pista molhada, enfrentar tal situação em Spa-Francorchamps seria “pura estupidez”.

Com a previsão de chuva se confirmando nos minutos que antecederam o início da 13ª etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, a direção de prova entendeu que seria mais seguro acionar a bandeira vermelha e esperar até que as condições do asfalto e de visibilidade melhorassem. A medida gerou uma certa divisão no paddock, com alguns sendo favoráveis e outros criticando.

Enquanto Charles Leclerc e Oscar Piastri — vencedor da corrida — estão no grupo daqueles que concordaram com o atraso, assim como Carlos Sainz, Max Verstappen, por outro lado, esbravejou e classificou a situação como algo “ridículo”, deixando claro que “nunca mais veremos aquelas clássicas corridas na chuva” novamente.

Chuva atingiu o autódromo de Spa-Francorchamps durante a corrida (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Russell, no entanto, discordou completamente da declaração do rival da Red Bull e disse que, apesar de todos gostarem de competir em condições adversas, é inviável encarar tal desafio em Spa-Francorchamps. O britânico ainda citou a famosa Eau Rouge para justificar a opinião.

— Como piloto, sempre queremos acelerar. Amamos correr na chuva. Mas o fato é que, quando estamos a mais de 320 km/h saindo da Eau Rouge, literalmente não conseguimos ver nada, é como se estivéssemos vendados. Isso não é corrida, é pura estupidez — declarou.

George Russell, da Mercedes, no Grande Prêmio da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

A F1 retorna neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025.