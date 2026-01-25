Lucas Pinheiro lidera ranking mundial de esqui após etapa na Áustria

Lucas Pinheiro Braathen subiu neste domingo (25) ao topo do ranking mundial de slalom da Copa do Mundo de esqui alpino. O brasileiro alcançou a liderança ao conquistar o quarto lugar na prova de Kitzbuhel, na Áustria, superando o atual campeão olímpico Clement Noel, da França.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A regularidade se mostra a principal arma de Braathen, que agora soma 401 pontos na classificação geral da disciplina, contra 375 do francês, que caiu para a segunda posição. O resultado na Áustria marcou o sétimo top 5 consecutivo do esquiador na temporada, reforçando sua constância entre os melhores do mundo.

O brasileiro Lucas Braathen compete no slalom masculino da Copa do Mundo de esqui alpino, em Kitzbuehel, na Áustria, em 25 de janeiro de 2026 (Foto: Joe Klamar/AFP)

➡️ Ski Alpino: Lucas Pinheiro leva o Brasil ao pódio mais uma vez

➡️ Lucas Pinheiro conquista prata em etapa da Copa do Mundo

➡️ Após prata, Lucas Pinheiro bate na trave e belisca pódio em Adelboden

continua após a publicidade

Como foi a disputa?

Na prova, o brasileiro completou as duas descidas com o tempo total de 1min41s17, ficando a apenas 0s04 do pódio. A vitória ficou com o austríaco Manuel Feller, que marcou 1min40s60. A prata foi para o suíço Loic Meillard (1min40s95) e o bronze, para o alemão Linus Strasser (1min41s13).

A disputa na neve austríaca foi marcada por emoção e superação para Lucas. Na primeira descida, o atleta teve um pequeno erro inicial, mas conseguiu se recuperar com um forte quarto setor, registrando 52s13 e terminando a bateria inicial na 11ª colocação, 1.16s atrás de Loic Meillard, o mais rápido na primeira parte (50s97). Dos 69 esquiadores que largaram, 22 não terminaram a primeira bateria.

continua após a publicidade

Na segunda tentativa, o brasileiro brilhou ao marcar 49s04, o segundo melhor tempo entre todos os 30 competidores que avançaram. Ele foi o 19º a largar na bateria decisiva. O desempenho o levou a ocupar a primeira posição provisória, e o bronze estava garantido até a descida final de Meillard, que acabou superando o esquiador na classificação.

Na classificação geral de todas as disciplinas da Copa do Mundo (slalom, slalom gigante, super G e downhill), o brasileiro é o vice-líder, com 668 pontos, atrás do suíço Marco Odermatt, que tem 1285.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Copa do Mundo de esqui alpino 2025/26: classificação no slalom

Lucas Pinheiro Braathen (BRA) - 401 pontos

Clement Noel (FRA) - 375

Atle Lie McGrath (NOR) - 372

Timon Haugan (NOR) - 359

Paco Rassat (FRA) - 358

Braathen ainda disputará uma etapa da Copa do Mundo antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que começam em 6 de fevereiro. A próxima competição será em Schladming, também na Áustria, com provas no slalom e no slalom gigante nos dias 27 e 28 de janeiro. A transmissão está programada para terça-feira, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pelo sportv3.

Resultados de Lucas Pinheiro Braathen na temporada