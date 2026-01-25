Lucas Pinheiro lidera ranking mundial de esqui após etapa na Áustria
Antes de Milão-Cortina, Lucas competirá novamente na Áustria nos dias 27 e 28 de janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Lucas Pinheiro Braathen subiu neste domingo (25) ao topo do ranking mundial de slalom da Copa do Mundo de esqui alpino. O brasileiro alcançou a liderança ao conquistar o quarto lugar na prova de Kitzbuhel, na Áustria, superando o atual campeão olímpico Clement Noel, da França.
Do calor tropical para o gelo olímpico: a audácia inesquecível dos heróis improváveis
Lancepédia
A ciência por trás das pistas: por que o gelo não é tudo igual
Lancepédia
Bobsleigh: a F1 do gelo e o impacto da tecnologia na velocidade
Lancepédia
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A regularidade se mostra a principal arma de Braathen, que agora soma 401 pontos na classificação geral da disciplina, contra 375 do francês, que caiu para a segunda posição. O resultado na Áustria marcou o sétimo top 5 consecutivo do esquiador na temporada, reforçando sua constância entre os melhores do mundo.
➡️ Ski Alpino: Lucas Pinheiro leva o Brasil ao pódio mais uma vez
➡️ Lucas Pinheiro conquista prata em etapa da Copa do Mundo
➡️ Após prata, Lucas Pinheiro bate na trave e belisca pódio em Adelboden
Como foi a disputa?
Na prova, o brasileiro completou as duas descidas com o tempo total de 1min41s17, ficando a apenas 0s04 do pódio. A vitória ficou com o austríaco Manuel Feller, que marcou 1min40s60. A prata foi para o suíço Loic Meillard (1min40s95) e o bronze, para o alemão Linus Strasser (1min41s13).
A disputa na neve austríaca foi marcada por emoção e superação para Lucas. Na primeira descida, o atleta teve um pequeno erro inicial, mas conseguiu se recuperar com um forte quarto setor, registrando 52s13 e terminando a bateria inicial na 11ª colocação, 1.16s atrás de Loic Meillard, o mais rápido na primeira parte (50s97). Dos 69 esquiadores que largaram, 22 não terminaram a primeira bateria.
Na segunda tentativa, o brasileiro brilhou ao marcar 49s04, o segundo melhor tempo entre todos os 30 competidores que avançaram. Ele foi o 19º a largar na bateria decisiva. O desempenho o levou a ocupar a primeira posição provisória, e o bronze estava garantido até a descida final de Meillard, que acabou superando o esquiador na classificação.
Na classificação geral de todas as disciplinas da Copa do Mundo (slalom, slalom gigante, super G e downhill), o brasileiro é o vice-líder, com 668 pontos, atrás do suíço Marco Odermatt, que tem 1285.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Copa do Mundo de esqui alpino 2025/26: classificação no slalom
- Lucas Pinheiro Braathen (BRA) - 401 pontos
- Clement Noel (FRA) - 375
- Atle Lie McGrath (NOR) - 372
- Timon Haugan (NOR) - 359
- Paco Rassat (FRA) - 358
Braathen ainda disputará uma etapa da Copa do Mundo antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que começam em 6 de fevereiro. A próxima competição será em Schladming, também na Áustria, com provas no slalom e no slalom gigante nos dias 27 e 28 de janeiro. A transmissão está programada para terça-feira, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pelo sportv3.
Resultados de Lucas Pinheiro Braathen na temporada
- Sölden/Áustria – Slalom gigante: não terminou
- Levi/Finlândia – Slalom: 🥇 vencedor
- Gurgl/Áustria – Slalom: 10º lugar
- Copper Mountain/Estados Unidos – Super G: 64º lugar
- Copper Mountain/Estados Unidos – Slalom gigante: 10º lugar
- Beaver Creek /Estados Unidos – Super G: não começou
- Beaver Creek/Estados Unidos – Slalom gigante: 5º lugar
- Val d'Isère/França - Slalom gigante: 7º lugar
- Val d'Isère/França - Slalom: não terminou
- Alta Badia/Itália - Slalom gigante: 🥈 2º lugar
- Alta Badia/Itália - Slalom: 5º lugar
- Madonna di Campiglio/Itália - Slalom: 4º lugar
- Adelboden/Suíça - Slalom gigante: 🥈 2º lugar
- Adelboden/Suíça - Slalom: 4º lugar
- Wengen/Suíça - Slalom: 🥈 2º lugar
- Matéria
- Mais Notícias