Fernanda Gentil projeta Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno: 'Grande indício'

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Fernanda Gentil está na Itália para cobrir os Jogos Olímpicos de Inverno pela CazéTV. As competições terão início nesta quarta-feira (4), e a jornalista conversou sobre o tema em um papo exclusivo com o Lance!. Além do torneio em si, Gentil falou sobre os desafios da cobertura e celebrou a oportunidade de levar esportes pouco populares no Brasil ao público. Confira abaixo:

continua após a publicidade

Esta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno será a de maior participação da delegação do Brasil. O país nunca teve tantos atletas na competição, e Fernanda Gentil celebrou a presença dos brasileiros.

- As minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Acho que quanto mais a gente puder, em todos os aspectos, não só esportivo, mas todos, artístico, cultural, musical, popular, quanto mais a gente puder pintar esse mundão de verde e amarelo, melhor. Então, chegar numa Olimpíada de Inverno fazendo história já por esse motivo, né? No sentido de levar mais atletas do que todas as outras edições - pontuou a jornalista.

continua após a publicidade

➡️Estêvão vira assunto na Europa após eliminação do Chelsea: 'Ficou bem claro'

Apesar de enaltecer a importância da presença brasileira na competição, Gentil lembrou dos desafios dos atletas e revelou que acredita em possíveis medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno.

- Óbvio que a expectativa máxima é chegar no pódio com esses atletas, mas só de já chegar com esse corpo docente, mais robusto, mais recheado, né? Uma presença maior, uma cerimônia de abertura, de encerramento, carregar a bandeira com mais gente, delegação maior, pintar mais a Vila Olímpica de verde e amarelo, as arenas, as pistas, isso para mim já preenche muito a minha alma. Diz muito sobre o Brasil e já ajuda a pavimentar um pouquinho essa estrada tão longa, tão árdua para os atletas brasileiros - comentou Fernanda Gentil, em entrevista ao Lance!.

continua após a publicidade

A jornalista não ficou em cima do muro e comentou quais brasileiros tem mais possibilidades de subir no pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno.

- Falando de medalha, a gente tem nomes muito fortes, não só estamos indo com uma maior delegação, mas também acho que com a maior chance de medalha concreta, seja com o Lucas no esqui alpino ou com a Nicole no skeleton, e outros brasileiros também que podem acabar beliscando um pódio, uma medalha - avaliou a jornalista, que cobrirá o evento pela CazéTV.

Fernanda Gentil cobrirá os Jogos Olímpicos de Inverno pela CazéTV (Foto: Maurício Batista)

Desafio de cobrir os Jogos Olímpicos de Inverno pela CazéTV

A edição de 2026 não será a primeira de Fernanda Gentil cobrindo os Jogos Olímpicos de Inverno. Em 2010, pela Globo, a jornalista cobriu a competição em Vancouver. Ainda assim, Gentil revelou estar emocionada com a oportunidade.

- Eu encaro com muita alegria. Estou muito feliz, animada, orgulhosa e privilegiada com essa oportunidade de recomeçar um ciclo com a CazéTV. Estou me sentindo muito honrada, assim, emocionada, de 16 anos depois voltar para esse tipo de cobertura, para esses esportes, essas modalidades que eu nunca deixei de acompanhar. Óbvio que não faz parte do meu dia a dia, mas não são 100% novos para mim. Tem essa vontade de torná-los mais comuns ao público e não novidade. Acho que toda novidade é uma grande oportunidade de atrair, seduzir, encantar as pessoas e, de fato, eu sinto que isso vai acontecer - começou Fernanda Gentil sobre a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

- As pessoas vão se encantar com a plasticidade dos esportes, dos movimentos, o cenário de neve, muito diferente do que a gente vê no Brasil. Não deixa de ser um ambiente muito novo, muito rico de personagens, de histórias. É uma Olimpíada, seja de verão ou de inverno, a essência, o espírito olímpico está muito vivo, presente, então eu realmente vou me esforçar muito e espero de verdade que as pessoas se encantem, se surpreendam, se emocionem e, claro, se divirtam com a gente na CazéTV - completou a jornalista.

Nova fase na carreira

Cerca de três anos atrás, Fernanda Gentil decidiu traçar um novo caminho para a sua carreira e se dedicou às plataformas digitais. Em entrevista ao Lance!, a jornalista contou como está sendo encarar o desafio.

- Tenho mergulhado total de cabeça realmente nas plataformas digitais. Foi um período muito importante desde que pedi para sair da Globo e amadureci essa decisão na minha cabeça. Olhando agora para trás, eu tenho muito orgulho e sou muito feliz com essa trajetória, porque é um perfil de trabalho que me dá muito prazer, porque é muito livre e, acima de tudo, se encaixa muito na minha vida, que é o mais importante para mim hoje. Vou fazer 40 anos esse ano e sempre que olhar assim para mim, o que eu estiver fazendo é porque realmente quero muito fazer, cada vez mais - começou Fernanda Gentil.

- Tem que fazer sentido, tem que ter propósito, tem que se encaixar na minha vida. Não pode me tirar mais tempo de casa do que eu já fico, muito pelo contrário, cada vez hoje mais tento recuperar o tempo inteiro e não foi pouco que fiquei fora de casa e que perdi momentos aqui. Então avaliei dessa maneira, como um período muito desafiador, interessante, muito cansativo, de muito trabalho, mas quase sempre com o trabalho que eu amo. Então eu só posso agradecer - completou a jornalista.

Fernanda Gentil já está em Milão, onde cobrirá a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno pela CazéTV. Para transmitir o evento, o canal aposta em uma experiência inédita, que combina esporte, entretenimento e comunidade.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no seu clube do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.