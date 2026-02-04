Com Hortência, Paula e Scheidt, Campinas recebe a 2ª edição do CBC & Clubes EXPO

O coração do esporte clubístico brasileiro tem encontro marcado em Campinas/SP. O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) confirmou a realização da segunda edição do CBC & Clubes EXPO, que acontece entre os dias 22 e 25 de abril de 2026, no Royal Palm Hall. O evento consolidou-se como o principal ecossistema de conhecimento, inovação e networking para o desenvolvimento de atletas e agremiações no país.

Após o sucesso da edição de estreia, que mobilizou cerca de 2,5 mil pessoas por dia e contou com a representação de mais de 500 clubes e dezenas de confederações, a expectativa para este ano é de um crescimento robusto, transformando o espaço em um "super hub" de negócios e formação.

Um dos momentos mais aguardados da programação será o painel estrelado por Hortência e Magic Paula. As eternas campeãs mundiais e medalhistas olímpicas apresentarão a palestra "Apesar das diferenças, sempre juntas".

Paula e Hortência vão estrelar painel no CBC & Clubes EXPO (Célio Messias/LBF)

O diálogo promete ser uma aula de liderança e trabalho em equipe. Hortência, lenda do Hall da Fama e empresária, destaca o papel vital dos clubes:

— Como no Brasil o esporte está em Clubes, eles são fundamentais para o esporte de base e o alto rendimento. Tive por 22 anos essa experiência prática e, consequentemente, a teórica veio junto. Pretendo contar essas experiências práticas e como eu me especializei também na teoria — afirma a Rainha, que fez história em clubes como Ponte Preta e Minercal.

Magic Paula, que além de ícone das quadras é embaixadora e integrante do Colegiado de Direção do CBC, reforça a importância da mensagem que será compartilhada com a comunidade:

— Estar com a Hortência é sempre especial. Tivemos trajetórias diferentes, personalidades diferentes, mas sempre estivemos unidas por um propósito maior, que é o basquete e o Brasil. Poder compartilhar essa história em um evento tão importante para a formação esportiva é uma oportunidade de inspirar gestores, profissionais, Clubes e, principalmente, as novas gerações — pontua Paula, voz ativa na gestão esportiva brasileira.

Além da dupla do basquete, o maior medalhista olímpico da história da vela brasileira, Robert Scheidt, também está confirmado. No Fórum Nacional de Formação Esportiva, ele apresentará a palestra "Se perder o leme, que nunca perca o rumo", abordando os desafios do alto rendimento, superação e a importância do propósito na construção de trajetórias vencedoras dentro e fora das competições.