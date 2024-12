Nyjah Huston é hexacampeão do SLS Super Crown

Nyjah Huston venceu o Super Crown pela sexta vez, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste domingo (15). O norte-americano fez uma final competitiva com o brasileiro Giovanni Vianna, mas a lenda do skate não deixou o título escapar e venceu a edição de 2024. Giovanni ficou em segundo.

🛹 Como foi a prova?

Pódio da final do Super Crown com Nyjah Huston, Giovanni Vianna e Gustavo Ribeiro (Foto: Gabriela Guedes/Lance!)

Primeira volta

Gustavo Ribeiro abriu os trabalhos na final. O português não sofreu quedas e completou algumas boas manobras, e ao final conquistou 7.6 pontos. Em seguida, Jhancarlos Gonzlaez realizou ótima volta, com manobras consistentes, e recebeu 8.8. Lenda do skate, Nyjah Huston atuou de forma quase perfeita, mas sofreu quedas nos últimos segundos, conquistando um 7.9.

Chris Joslin enfrentou problemas na volta e chegou até a sair da pista, e ao final levou 6.5. O brasileiro Felipe Gustavo fez boa volta, com manobras interessantes, mas sofreu a queda no fim, diminuindo a nota para 8. Atual campeão, Giovanni Vianna começou com tudo e conquistou 9.1, levando o Ibirapuera à loucura.

Segunda volta

Diferentemente da primeira volta, Gustavo melhorou a nota na segunda: 8.1. Jhancarlos sofreu uma queda logo no início desta etapa, mas em situação confortável, o colombiano tirou o pé e ficou com 8.8. Nyjah fez uma boa atuação e conquistou a liderança, com uma grande volta que rendeu um 9.2. Chris teve problemas pela outra vez e melhorou a nota em relação à primeira volta, 7.8. Felipe não conseguiu completar as manobras e continuou com a primeira nota.

Manobras

Chris começou nesta etapa e não conseguiu completar a primeira manobra. Em seguida, Felipe fez uma boa atuação na base trocada e fez 8.6 pontos. Mas um acidente provocou uma pausa nas atividades: Jhancarlos sofreu uma queda, ficou desacordado e foi levado ao Hospital São Paulo. Na volta, Giovanni deu um show na pista, alcançou 9.1 e dedicou a nota ao colombiano. Nyjah também fez uma boa atuação e conquistou um nine-club. Gustavo seguiu a linha e recebeu 9.2.

Giovanni não completou a segunda tentativa de manobra. Alcançando a liderança, Nyjah recebeu 9.3 pela sua atuação. Após as falhas das manobras iniciais, Joslin chegou e também ficou no clube dos 9. Gustavo não ficou fora e conquistou a mesma nota do norte-americano.

Vianna se recuperou após a queda e recebeu 9.2 com uma boa manobra. Em seguida, Felipe ganhou 8.6. Mas Nyjah Huston retomou a liderança e permaneceu na frente até o final. O norte-americano levou o sexto troféu de Super Crown para sua coleção.