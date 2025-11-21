menu hamburguer
Mais Esportes

AO VIVO: Acompanhe Carol/Rebecca x Melissa/Brandie no Mundial de Vôlei

Brasileiras buscam vaga nas semifinais

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/11/2025
07:41
Atualizado há 0 minutos
Carol e Rebecca no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
Carol e Rebecca no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
Carol e Rebecca enfrentam as canadenses vice-campeãs olímpicas, Melissa e Brandie, nesta sexta (21) às 7h50 (de Brasília). A partida promete um jogaço devido a dupla brasileira ocupar o número dois do mundo pelo ranking da FIVB e as adversárias terem conquistado prata nas Olimpíadas de Paris 2024.

Em uma campanha impecável, Carol e Rebecca, conseguiu a vaga nas quartas de final do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália, após superar as alemãs Ittlinger e Grüne, 15ª posição no ranking, por dois sets a zero (21/17 e 21/18) nesta última quinta (20).

Segundo set: BRA 17 x 21 CAN

*EM ATUALIZÇÃO

  1. No cantinho, Brandie fecha segundo set.
  2. Por cima do bloqueio, Carol pontua!
  3. Melissa acerta pancadão na Rebecca.
  4. Brandie erra saque. É nosso.
  5. Brandie acha ponto sobre Rebecca
  6. Bola na rede soma ponto para o Brasil
  7. Rebecca faz boa defesa mas joga pra fora.
  8. Brandie faz ponto na diagonal
  9. Saque perfeito de Carol complica recepção de Melissa e é ponto do Brasil!
  10. Carol fez uma defesa linda e passa bloqueio de Brandie!
  11. Rebecca pontua com pancadão
  12. Saque letal pra cima da Carol. Adversárias pontuam.
  13. Ponto do Canadá no fundo da quadra.
  14. Brandie joga para fora!!! Vamos, Brasiiil!
  15. Pra fora na Brandie. Ponto brasileiro!!
  16. No cantinho, Brandie marca.
  17. Rebecca não alcança e adversárias marcam
  18. Defesão!! Ponto da Carol!
  19. Carol joga na linha! Ponto do Brasil!
  20. Brandie joga pra fora mas deu desvio. Ponto das adversárias
  21. No fundinho, Rebecca pontua no ataque!
  22. Rebecca joga bola na rede. 11 pro Canadá.
  23. Carol erra no saque. Ponto canadense.
  24. Rebecca pontua de cantinho num rally sofrido!!
  25. Carol faz seu sexto ponto no segundo set!
  26. Carol toca no bloqueio mas cai no lado brasileiro. Ponto das adversárias.
  27. Carol encara bloqueio da Brandie e acerta!
  28. Melissa faz saque impecável. Elas buscam fragilidades nas brasileiras.
  29. Ponto das adversárias
  30. Que rally foi esse?! Rebecca de jogadinha bota a bola no cantinho.
  31. Rebecca segura a bola. Ponto do Canadá
  32. Brandie toca mas não direciona. Ponto brasileiiiro!
  33. Ponto brasileiro!
  34. Canadeses levam bola entre as brasileiras
  35. Rebecca joga novamete pra fora. Ponto canadense.
  36. No fundo da quadra, Brandie marca.
  37. Rebecca marca por cima do bloqueio de Melissa!
  38. Brandie no bloqueio. Canadá sai na frente.

Primeiro set: BRA 21 x 17 CAN

  1. Set point da Rebecca na LIIINHAA!
  2. Canadenses marcam bola no meio
  3. Ponto brasileiro por arbitragem
  4. Melissa erra o ataque. Ponto brasileiro!!
  5. Rebecca recupera com força no ataque em cima da linha
  6. Rebecca tira demais novamente. Ponto das canadenses.
  7. Ponto das adversárias
  8. Pancadão de Carol! Melissa até desviou com medo de ser acertada.
  9. Rebecca não sustenta pancada de Melissa e canadenses pontuam
  10. Rebecca marca no cantinho da quadra
  11. Canadenses vencem rally com bola no fundo da quadra
  12. Melissa toca mas não direciona. Ponto brasileiro.
  13. Rebecca lança para fora e é ponto canadense
  14. Terceiro bloqueio da Carol que entra! VAMOS!
  15. Em rally intenso, terceiro bloqueio da Carol entra e é ponto do Brasi!
  16. Carol toca nas não consegue recuperar. Ponto das adversárias.
  17. De cavadinha, Rebecca pontua!
  18. Carol pesa a mão e joga bola para fora. Ponto canadense
  19. Brandie tira bola coladinha da Carol e marca ponto
  20. Canadenses não conseguem direcionar bola foguete de Rebecca
  21. Outro erro de Brandie pra fora!! Vamos!
  22. Brandie joga pra fora, ponto brasileiro!
  23. De categoria! Rebecca acerta o lado adversário
  24. Diagonal da Carol!! Vamos, meninas!
  25. Melissa marca mais um
  26. Brandie acerta por cima do bloqueio da Carol
  27. Brasileiras marcam no fundinho da quadra
  28. Carol não consegue direcionar e é ponto do Canadá
  29. Bola central da Carol entra para o 5º brasileiro
  30. Melissa consegue passar bloqueio brasileiro
  31. Ataque letal da diagonal por Rebecca! Ponto do Brasil
  32. Rebecca acerta a rede e o ponto é das canadenses
  33. Melissa marca o segundo ponto das adversárias
  34. Jogadinha de Rebecca atrás da Brandie com SUCESSO!
  35. Brandie ataca com sucesso, primeiro das canadenses
  36. Mais um da Carol no meio da quadra
  37. No bloqueio, Carol faz o primeiro ponto!

🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo. Vamos, Brasil!

  • Jogadoras sendo apresentadas
  • Atletas em quadra para aquecimento

Thâmela e Vic confirmam primeira vaga do Brasil nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia

O Brasil está na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia! Na madrugada desta sexta-feira (21), Thâmela e Vic, dupla número 1 do mundo, venceram as italianas Gottardi e Orsi Toth pelas quartas de final da competição. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras carimbaram a vaga na semifinal após o triunfo por 2 sets a 0, nas parciais de 21/16 e 21/19. ➡️ Veja os lances da partida.

continua após a publicidade

Pelo lado verde-amarelo, Thâmela foi a maior pontuadora. A atleta, caçada no saque, teve teve 18 acertos. Dentre eles, 14 de ataque e 4 de bloqueio. Já Vic, mesmo com menos oportunidades de fechar as jogadas, contribuiu com 16 pontos, contando 14 de ataque e 2 de saque, essenciais para a vitória brasileira.

As próximas adversárias da dupla já foram definidas, serão Tina e Anastasija, da Letônia. Elas se juntam as brasileiras no chaveamento após vencer as norte-americanas Shaw e Cheng por dois a zero. A partida será no próximo sábado (22) às 2h30 (de Brasília).

Evandro e Arthur Lanci finalizam campanha no Mundial após um duelo dificílimo

Evandro e Arthur Lanci se despediram do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália, nesta sexta-feira (21). A única dupla brasileira masculina nas quartas de final foi eliminada pelos suecos Åhman e Hellvig por dois sets a zero, repetindo o resultado das Olimpíadas de Paris 2024. ➡️Veja os lances da partida.

O jogo dos brasileiros foi marcado por um bom desempenho, mas a classificação de Åhman e Hellvig se deu principalmente devido às falhas da dupla nacional, sobretudo nos saques de Evandro e nas bolas não alcançadas por Arthur Lanci. Evandro e Lanci fizeram uma campanha perfeita na fase de grupos, classificando-se em primeiro lugar e chegando às quartas sem sustos. Já os suecos repetiram o filme de Paris: um início ruim na fase de grupos, passando em terceiro, mas crescendo na fase decisiva e avançando embalados para as semifinais.

Assim como nos Jogos de 2024, as duplas se enfrentaram nas quartas, e os suecos levaram a melhor em um jogo de domínio. Åhman e Hellvig demonstraram maestria, enquanto os brasileiros lutaram em busca da reação.

Arthur Lanci na derrota para os suecos no Mundial (Foto: Volleyball World)
Arthur Lanci na derrota para os suecos no Mundial (Foto: Volleyball World)

