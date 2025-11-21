AO VIVO: Acompanhe Carol/Rebecca x Melissa/Brandie no Mundial de Vôlei
Brasileiras buscam vaga nas semifinais
- Matéria
- Mais Notícias
Carol e Rebecca enfrentam as canadenses vice-campeãs olímpicas, Melissa e Brandie, nesta sexta (21) às 7h50 (de Brasília). A partida promete um jogaço devido a dupla brasileira ocupar o número dois do mundo pelo ranking da FIVB e as adversárias terem conquistado prata nas Olimpíadas de Paris 2024.
Evandro/Lanci e o fim do sonho masculino no Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Veja os lances de Evandro/Lanci x Åhman/Hellvig no Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Thâmela e Vic confirmam primeira vaga do Brasil nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
➡️ Brasileiros no Mundial de Vôlei de Praia: horário e onde assistir as quartas de final
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em uma campanha impecável, Carol e Rebecca, conseguiu a vaga nas quartas de final do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália, após superar as alemãs Ittlinger e Grüne, 15ª posição no ranking, por dois sets a zero (21/17 e 21/18) nesta última quinta (20).
➡️Thâmela e Vic confirmam primeira vaga do Brasil nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia
➡️ Evandro/Lanci e o fim do sonho masculino no Mundial de Vôlei de Praia
Segundo set: BRA 17 x 21 CAN
*EM ATUALIZÇÃO
- No cantinho, Brandie fecha segundo set.
- Por cima do bloqueio, Carol pontua!
- Melissa acerta pancadão na Rebecca.
- Brandie erra saque. É nosso.
- Brandie acha ponto sobre Rebecca
- Bola na rede soma ponto para o Brasil
- Rebecca faz boa defesa mas joga pra fora.
- Brandie faz ponto na diagonal
- Saque perfeito de Carol complica recepção de Melissa e é ponto do Brasil!
- Carol fez uma defesa linda e passa bloqueio de Brandie!
- Rebecca pontua com pancadão
- Saque letal pra cima da Carol. Adversárias pontuam.
- Ponto do Canadá no fundo da quadra.
- Brandie joga para fora!!! Vamos, Brasiiil!
- Pra fora na Brandie. Ponto brasileiro!!
- No cantinho, Brandie marca.
- Rebecca não alcança e adversárias marcam
- Defesão!! Ponto da Carol!
- Carol joga na linha! Ponto do Brasil!
- Brandie joga pra fora mas deu desvio. Ponto das adversárias
- No fundinho, Rebecca pontua no ataque!
- Rebecca joga bola na rede. 11 pro Canadá.
- Carol erra no saque. Ponto canadense.
- Rebecca pontua de cantinho num rally sofrido!!
- Carol faz seu sexto ponto no segundo set!
- Carol toca no bloqueio mas cai no lado brasileiro. Ponto das adversárias.
- Carol encara bloqueio da Brandie e acerta!
- Melissa faz saque impecável. Elas buscam fragilidades nas brasileiras.
- Ponto das adversárias
- Que rally foi esse?! Rebecca de jogadinha bota a bola no cantinho.
- Rebecca segura a bola. Ponto do Canadá
- Brandie toca mas não direciona. Ponto brasileiiiro!
- Ponto brasileiro!
- Canadeses levam bola entre as brasileiras
- Rebecca joga novamete pra fora. Ponto canadense.
- No fundo da quadra, Brandie marca.
- Rebecca marca por cima do bloqueio de Melissa!
- Brandie no bloqueio. Canadá sai na frente.
Primeiro set: BRA 21 x 17 CAN
- Set point da Rebecca na LIIINHAA!
- Canadenses marcam bola no meio
- Ponto brasileiro por arbitragem
- Melissa erra o ataque. Ponto brasileiro!!
- Rebecca recupera com força no ataque em cima da linha
- Rebecca tira demais novamente. Ponto das canadenses.
- Ponto das adversárias
- Pancadão de Carol! Melissa até desviou com medo de ser acertada.
- Rebecca não sustenta pancada de Melissa e canadenses pontuam
- Rebecca marca no cantinho da quadra
- Canadenses vencem rally com bola no fundo da quadra
- Melissa toca mas não direciona. Ponto brasileiro.
- Rebecca lança para fora e é ponto canadense
- Terceiro bloqueio da Carol que entra! VAMOS!
- Em rally intenso, terceiro bloqueio da Carol entra e é ponto do Brasi!
- Carol toca nas não consegue recuperar. Ponto das adversárias.
- De cavadinha, Rebecca pontua!
- Carol pesa a mão e joga bola para fora. Ponto canadense
- Brandie tira bola coladinha da Carol e marca ponto
- Canadenses não conseguem direcionar bola foguete de Rebecca
- Outro erro de Brandie pra fora!! Vamos!
- Brandie joga pra fora, ponto brasileiro!
- De categoria! Rebecca acerta o lado adversário
- Diagonal da Carol!! Vamos, meninas!
- Melissa marca mais um
- Brandie acerta por cima do bloqueio da Carol
- Brasileiras marcam no fundinho da quadra
- Carol não consegue direcionar e é ponto do Canadá
- Bola central da Carol entra para o 5º brasileiro
- Melissa consegue passar bloqueio brasileiro
- Ataque letal da diagonal por Rebecca! Ponto do Brasil
- Rebecca acerta a rede e o ponto é das canadenses
- Melissa marca o segundo ponto das adversárias
- Jogadinha de Rebecca atrás da Brandie com SUCESSO!
- Brandie ataca com sucesso, primeiro das canadenses
- Mais um da Carol no meio da quadra
- No bloqueio, Carol faz o primeiro ponto!
🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo. Vamos, Brasil!
- Jogadoras sendo apresentadas
- Atletas em quadra para aquecimento
Thâmela e Vic confirmam primeira vaga do Brasil nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia
O Brasil está na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia! Na madrugada desta sexta-feira (21), Thâmela e Vic, dupla número 1 do mundo, venceram as italianas Gottardi e Orsi Toth pelas quartas de final da competição. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras carimbaram a vaga na semifinal após o triunfo por 2 sets a 0, nas parciais de 21/16 e 21/19. ➡️ Veja os lances da partida.
Pelo lado verde-amarelo, Thâmela foi a maior pontuadora. A atleta, caçada no saque, teve teve 18 acertos. Dentre eles, 14 de ataque e 4 de bloqueio. Já Vic, mesmo com menos oportunidades de fechar as jogadas, contribuiu com 16 pontos, contando 14 de ataque e 2 de saque, essenciais para a vitória brasileira.
As próximas adversárias da dupla já foram definidas, serão Tina e Anastasija, da Letônia. Elas se juntam as brasileiras no chaveamento após vencer as norte-americanas Shaw e Cheng por dois a zero. A partida será no próximo sábado (22) às 2h30 (de Brasília).
Evandro e Arthur Lanci finalizam campanha no Mundial após um duelo dificílimo
Evandro e Arthur Lanci se despediram do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália, nesta sexta-feira (21). A única dupla brasileira masculina nas quartas de final foi eliminada pelos suecos Åhman e Hellvig por dois sets a zero, repetindo o resultado das Olimpíadas de Paris 2024. ➡️Veja os lances da partida.
O jogo dos brasileiros foi marcado por um bom desempenho, mas a classificação de Åhman e Hellvig se deu principalmente devido às falhas da dupla nacional, sobretudo nos saques de Evandro e nas bolas não alcançadas por Arthur Lanci. Evandro e Lanci fizeram uma campanha perfeita na fase de grupos, classificando-se em primeiro lugar e chegando às quartas sem sustos. Já os suecos repetiram o filme de Paris: um início ruim na fase de grupos, passando em terceiro, mas crescendo na fase decisiva e avançando embalados para as semifinais.
Assim como nos Jogos de 2024, as duplas se enfrentaram nas quartas, e os suecos levaram a melhor em um jogo de domínio. Åhman e Hellvig demonstraram maestria, enquanto os brasileiros lutaram em busca da reação.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias