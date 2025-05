Nuggets vence Thunder em casa e força jogo 7 nos playoffs da NBA

O Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder por 119 a 107, pela sexta partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, nesta quinta-feira (15), na Ball Arena. A partida foi equilibrada, com trocas na liderança de ambos os lados. Mas na reta final, o time da casa cresceu, conseguiu vencer o duelo e empatou a série em 3 a 3.

A sétima e última partida da série entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets será realizada no domingo (18), no Paycom Center, em Oklahoma, às 16h30.

Como foi Nuggets x Thunder?

A partida começou com superioridade do Nuggets, que com bom aproveitamento no garrafão, abriu 20 a 12 nos primeiros minutos. Mesmo com tempo técnico pedido pelo Thunder, o time da casa seguiu com a vantagem perto dos 10 pontos até a reta final do primeiro quarto, mas o OKC conseguiu diminuir a desvantagem no fim, com seis pontos seguidos, 31 a 28.

No segundo quarto, a boa sequência do Thunder seguiu, onde conseguiram empatar por 37 a 37. Denver até conseguiu se manter na partida, mas após sequência de Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 11 pontos no período, o time de Oklahoma abriu 58 a 46. Porém, o jogador canadense cometeu sua quarta falta no jogo e foi substituído, sem o astro, Denver teve uma corrida de 12 a 0, conseguindo empatar faltando 19 segundos, 58 a 58. Mas na jogada seguinte, Luguentz Dort acertou um arremesso de três que deixou a equipe visitante à frente por 61 a 58.

O Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder por 119 a 107 (Foto: Matthew Stockman/AFP)

Após o intervalo, a partida seguiu equilibrada, com ambas as equipes se alternando na liderança do placar. Com baixo aproveitamento nos arremessos de três em ambos os lados, quem conseguiu dominar o garrafão foi o Nuggets, que, na segunda metade do quarto, conseguiu assumir a ponta e abrir para 90 a 82, com Jamal Murray e Nikola Jokic comandando a equipe.

O último quarto seguiu com superioridade de Denver, que abriu 97 a 86 com Murray e a surpresa Julian Strawther, que teve aproveitamento positivo no garrafão. Na sequência, o Thunder não conseguiu reagir e viu Jokic e Strawther consolidarem a vitória do Nuggets por 119 a 107. Com o resultado, o Denver Nuggets conseguiu empatar a série em 3 a 3 e forçar o sétimo e último jogo.

