NBA: Warriors apanha, recupera, mas é eliminado pelos Timberwolves

O Minessota Timberwolves venceu e eliminou o Golden State Warriors dos playoffs da NBA nesta quarta-feira (15). A partida teve dominância total dos Timberwolves, que não deixaram o Warriors nem chegar à liderança do jogo em nenhum momento. Este foi o quinto confronto entre os times, o Minessota Timberwolves venceu quatro e dispensou as duas últimas partidas.

O placar geral do confronto ficou em 4 a 1. Mais cedo, o Celtics dominou o Knicks e adiou a decisão para a próxima partida.

1º QUARTO

Quem abriu os pontos da partida foi o Timberwolves, com uma cesta de três pontos. O início da partida foi equilibrado entre os times, mas o Timberwolves manteve certa vantagem sobre o Warriors. O Timberwolves terminou o período com sete pontos a frente do Warriors.

Placar depois do quarto: Timberwolves 30 x 23 Warriors

Timberwolves jogando em casa (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

2º QUARTO

O Timberwolves seguiu ampliando a vantagem sobre o Warriors de forma confortável na partida. O time, que precisava vencer apenas este jogo, abriu 15 pontos acima do Warriors. O jogo foi para o intervalo com uma baixa do Warriors, que lutaram para adiar a decisão.

Placar depois do quarto: Timberwolves 62 x 47 Warriors

3º QUARTO

Na volta do intervalo da partida, nada mudou muito entre os times. O Timberwolves manteve a liderança da partida, sem nem sofrer ameaça do Warriors. O time foi ao quarto final muito bem colocado e confiante.

Placar depois do quarto: Timberwolves 93 x 72 Warriors

ÚLTIMO QUARTO

No último quarto da partida, o Warriors tentou recuperar a partida, e conseguiu reagir parcialmente. O time emplacou bons pontos e chegou a dar susto nos Timberwolves, mas o time de casa encerrou a partida eliminando os Warriors.

Placar depois do quarto: Timberwolves 121 x 110 Warriors