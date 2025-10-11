Nos pênaltis, Brasil perde para o Japão no futebol de cegas

A Seleção Brasileira de futebol de cegas foi derrotada pelo Japão, na manhã deste sábado (11), na disputa pela medalha de bronze da Copa do Mundo. A partida terminou em 0 a 0 no tempor regular, mas as japonesas acertaram dois pênaltis, enquanto as brasileiras apenas um.

continua após a publicidade

A equipe brasileira encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com cinco pontos em três jogos, atrás apenas da Inglaterra. A campanha invicta incluiu uma vitória por 1 a 0 contra a Índia, país-sede, no domingo (5), e dois empates: 1 a 1 com a Inglaterra, na terça-feira (7), e 0 a 0 com a Polônia na quarta-feira (8).

Nas quartas, perdeu para a Argentina, por 1 a 0, marcado aos seis minutos do segundo tempo.

Seleção feminina de futebol de cegas cai pra Argentina na Copa do Mundo 2025 (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Seleção recém-nascida

A Seleção feminina de futebol de cegas do Brasil foi criada há apenas um ano. As atletas tiveram pouco tempo de preparação conjunta antes da competição mundial, o que torna a classificação para as semifinais um feito notável.

continua após a publicidade

— Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui no nosso primeiro Mundial… Contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por apenas um mês. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível — declarou a ala Sarah Santana.

No histórico da modalidade, o Brasil possui cinco títulos mundiais no futebol masculino de cegos. Na última edição do Mundial masculino, realizada em 2023, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze.