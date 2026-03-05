Giovanni Vianna lidera eliminatórias do street no Mundial de Skate

O brasileiro Giovanni Vianna foi o melhor das eliminatórias do street masculino no Mundial de Skate, em São Paulo. Na noite desta quinta-feira (5), ele fez 62.13 em uma primeira volta perfeita e garantiu vaga nas quartas de final.

Outros seis brasileiros avançaram e o Brasil teve quase 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Além de Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler, Filipe Mota, Gabryel Aguilar, João Lucas Alves, Wallace Gabriel e Ivan Monteiro também se classificaram. Felipe Gustavo, que competiu na última bateria, não conseguiu concluir suas voltas e acabou eliminado.

— Pra mim foi muito gratificante, a última vez que andei aqui foi quando ganhei o STU, o primeiro que teve em São Paulo. A pista era meio mais ou menos, agora tá bem mais legal de andar — relembrou Vianna.

As quartas de final serão disputadas nesta sexta-feira (6), com a presença dos atletas top-8 do ranking mundial, já pré-classificados. Do total de 40 atletas, apenas 16 avançam à semifinal.

— Hoje a gente fez uma linha que tem algumas coisas boas, mas tem outras que a gente pode mudar. E aí vai mudando uma manobra ou outra, um jeitinho ou outro, pra subir a nota — completou Giovanni.

Sky Brown brilha e brasileiras avançam no park

Nas eliminatórias do park feminino, o destaque do dia ficou por conta da britânica Sky Brown. Duas vezes medalhista olímpica, ela levantou a torcida e liderou a prova, com 64.50 pontos.

Sky Brown foi o grande nome das eliminatórias do park no Mundial de Skate (Foto: Divulgação/ STU)

As brasileiras Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Dora Varella, Fernanda Tonissi, Sofia Godoy e Helena Laurino também avançaram. Elas se juntam à atual campeã e compatriota Raicca Ventura, pré-classificada para as quartas.