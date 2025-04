COB anuncia sede dos Jogos da Juventude e novo esporte virtual

O Comitê Olímpico do Brasil e o Governo do Distrito Federal oficializaram Brasília como sede dos Jogos da Juventude de 2025 na última terça-feira (8). O anúncio foi feito no Palácio dos Buritis pela vice-governadora Celina Leão e por Marco La Porta, presidente do COB. A estreia dos Jogos da Juventude, em 2000, foi na caqpital federal. A competição acontece entre 10 e 25 de setembro.

Para 2025, o COB espera que 4 mil jovens participem da disputa de 20 modalidades. 37% dos atletas da delegação dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 participaram de pelo menos uma edição dos Jogos da Juventude, se destacando como uma das principais disputas de base do Brasil.

— No esporte olímpico o sucesso normalmente se mede pelas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. Só que o caminho até lá é longo, e começa justamente aqui, entre os jovens, na base da pirâmide. Tenho dito que antes de sermos uma potência olímpica precisamos nos transformar em uma Nação Esportiva. E nada melhor do que os Jogos da Juventude para exemplificarem isso — declarou o presidente do COB.

Anúncio da sede dos Jogos da Juventude em Brasília (Foto: Wagner Araújo/COB)

— Tivemos vários eventos aqui, dois Jebs (Jogos Escolares Brasileiros, 2022 e 2023) e um Jubs (Jogos Universitários Brasileiros 2024). Acredito que isso consagra o DF naquilo que ele é vocacionado para ser: a capital da República. Somos um pedacinho de cada um dos estados e precisamos realmente ser a casa de todos os brasileiros — afirma Celina Leão.

Remo virtual é nova modalidade dos Jogos da Juventude

O remo virtual troca os rios e lagos por um simulador. A tecnologia utiliza plataformas digitais integradas aos simuladores de remo. Marco La porta diz que a inclusão da modalidade mostra que o evento busca se aproximar dos jovens:

Este ano, por exemplo, teremos o remo virtual como nossa 20ª modalidade, mostrando nosso olhar para mundo dos esportes eletrônicos e nos aproximando ainda mais dos jovens. Nesse evento falamos de performance, de desenvolvimento, trazemos ativações dos nossos patrocinadores, mostramos nosso trabalho de inclusão dos valores olímpicos nas escolas, com o Transforma, e o que estamos fazendo no Canal Olímpico.