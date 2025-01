Ano novo, oportunidade de briga pelo título da Fórmula 1 renovada entre Lando Norris e Oscar Piastri. Quem garante isso é o piloto britânico, ainda que reconheça que conquistou “alguns privilégios” no duelo contra Max Verstappen em 2024 por fazer “um bom trabalho” durante toda a temporada.

O assunto foi abordado por jornalistas em recente entrevista coletiva com Norris. Em 2024, a McLaren chamou bastante atenção por conta da famigerada ‘regra papaia’, que libera o duelo entre os pilotos na pista, mas foi bastante contestada devido à posição de Lando na tabela.

Mesmo assim, os dois seguiram livres na disputa, até que, no GP da Itália, a ultrapassagem de Piastri sobre o companheiro de equipe na volta 1 e a consequente vitória de Charles Leclerc mudou a conduta interna. Norris, contudo, lembrou que o jogo recomeça a partir de março, na Austrália.

— [2025] é um recomeço, e Oscar tem a oportunidade de também lutar pelo campeonato. Muito do que vocês escrevem e falam foi por causa da briga pelo título, pelo campeonato de Pilotos, e foi aí que muitas conversas e coisas começaram. E eu conquistei o direito de ter alguns desses privilégios. Conquistei o direito ao fazer um bom trabalho durante toda a temporada, de ter essa oportunidade. Não saio por aí pedindo por isso. Certamente não é assim que quero ganhar um campeonato. Quero lutar contra Max de forma justa, fazer a minha parte e ganhar do meu jeito — enfatizou.

Depois da corrida em Monza, Piastri teve a oportunidade de ajudar Norris em São Paulo, na corrida sprint, e viu o colega retribuir a gentileza no Catar. Para Lando, tal trabalho mostra a força da McLaren.

— Às vezes, há inserções, o que fez com que Oscar me ajudasse em algumas ocasiões. Todos falavam que seria em todas as corridas. Fomos para Baku e, na verdade, foi o contrário. Eu que fiz isso [ao segurar Sergio Pérez] e depois Oscar me ajudou a vencer no Brasil. Infelizmente, as coisas pioraram no domingo [em São Paulo] e a oportunidade se perdeu, mas eu a retribuí. Portanto, acho que essa é a nossa força como equipe. Não acho que outras trabalhem dessa forma. E é definitivamente parte do motivo pelo qual estamos onde estamos agora, porque somos a melhor equipe da Fórmula 1 e por que estávamos lutando pela vitória nos Construtores — encerrou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.