Felipe Drugovich renovou o vínculo com a Aston Martin na Fórmula 1. A equipe de Silverstone confirmou nesta segunda-feira (13) que o brasileiro seguirá na função de piloto de testes e reserva na temporada 2025. Fernando Alonso e Lance Stroll formam a dupla titular.

Drugovich chegou a Aston Martin no final de 2022, após conquistar o título da Fórmula 2. Desde então, além dos programas regulares de testes com carros antigos, já participou de cinco treinos livres em fins de semana de corrida como novato, conforme exige o regulamento.

A atividade mais recente que Drugovich participou com a Aston Martin foi o teste de pós-temporada em dezembro de 2024, em Abu Dhabi.

— Obviamente estou muito satisfeito em permanecer com a Aston Martin por uma terceira temporada como piloto reserva e de testes. Este time carrega bom momento e estou ansioso pelo que podemos alcançar juntos. As instalações no novo campus, incluindo o novo simulador, demonstram a ambição aqui. E estou comprometido em fazer parte do sucesso da Aston Martin por muito tempo. Como sempre, quero agradecer o time pelo apoio contínuo — salientou.

Ex-chefe de equipe e agora chefe de pista da Aston Martin, Mike Krack classificou Drugovich como “membro vital do nosso time desde que entrou”.

— Estamos satisfeitos em seguir trabalhando com ele em 2025. Ele é um verdadeiro ativo, suas contribuições nos bastidores, especialmente com simulador e em sessão de testes, são inestimáveis, ele não erra atrás do volante. A dedicação e o feedback de Felipe tiveram um papel crucial no nosso progresso, e estamos confiantes que ele vai seguir com um impacto significativo como parte do nosso time. E desejamos sorte a ele nas 24 Horas de Daytona — elogiou.