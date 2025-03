Foi bom, mas acabou: não há mais o período de férias para curtir. A Fórmula 1 voltou, oficialmente, na noite desta quinta-feira (13), em Melbourne, com o primeiro treino livre do GP da Austrália. As nuvens que lotavam o céu sobre o Albert Park clarearam pouco antes do começo e entregaram um cenário de almanaque para a atividade inicial de 2025. Na pista, quem desfilou foi Lando Norris que superou Carlos Sainz nos segundos finais e garantiu a liderança, já Bortoleto terminou em 15º.

Bandeiras marcaram presença na estreia de Bortoleto

A atividade seguiu a tendência dos testes coletivos de pré-temporada no que diz respeito a interrupções. Foram três bandeiras vermelhas, que engoliram cerca de 15 minutos de atividade, mas apenas uma por motivos estranhos. A primeira foi de surpresa a direção de prova parou para limpar brita.

A segunda, no entanto, foi mais séria: um acidente daqueles que não se viu nos testes. Oliver Bearman perdeu o controle da Haas na primeira atividade como piloto titular e cravou o carro no muro entre as curvas nove e dez. Depois, para fechar as portas da pista, George Russell rodou ao tocar no gramado e ficou de cara para o muro.

Caso Russell tivesse sofrido o acidente 20 segundos antes, o líder da atividade teria sido Sainz, numa surpresa impressionante pela Williams. Com o acidente, deu tempo de Norris andar de pneus macios, porém, e superar o amigo. O tempo da ponta foi 1min17s252, 1s3 melhor que aquele que o próprio Lando anotou para liderar o treino livre inicial do ano passado em Melbourne.

Charles Leclerc e Oscar Piastri apareceram em seguida, ainda na frente de Max Verstappen. O tetracampeão chegou até a desfilar por fora da pista no começo da sessão e jogar a brita que acabou por causar a primeira bandeira vermelha. Alexander Albon reforçou o bom começo da Williams, enquanto Fernando Alonso, Isack Hadjar e Lance Stroll fecharam o top-10. Lewis Hamilton fez o 12º tempo com a Ferrari e sem usar pneus macios.

Gabriel Bortoleto debutou com o 15º posto, 1s186 atrás do líder Norris e pouco menos de 0s2 mais rápido que o companheiro de equipe Nico Hülkenberg, que fechou em 18º. Além de Hadjar no top-10 e Bortoleto, os outros novatos terminaram em 13º, 14º e 20º, com Jack Doohan, Andrea Kimi Antonelli e o acidentado Bearman, respectivamente.

Alex Albon e Gabriel Bortoleto durante treino 1 do GP da Austrália (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Como foi o treino 1 do GP da Austrália?

Em um dia nublado em Melbourne, o sol resolveu dar as caras no início do primeiro treino livre para abrir o primeiro fim de semana oficial de temporada da F1 2025. A temperatura ambiente apontava 25°C, com o asfalto ainda quente no Albert Park, em 42°C. Apesar da expectativa de chuva ao longo dos próximos dias, sobretudo no domingo, não havia ameaça representativa para a sexta-feira (14).

Assim que o relógio apontou às 12h30 locais (22h30 de Brasília, GMT-3) e a luz do pit-lane ficou verde, os carros se amontoaram. Nico Hülkenberg, de Sauber, foi o primeiro a tomar a pista em 2024, mas Lando Norris foi junto, bem como Max Verstappen e Lewis Hamilton de Ferrari. A fila estava recheada. Apenas Alexander Albon demorou mais de cinco minutos para sair, mas logo também entrou. Gabriel Bortoleto, claro, também estava em ação.

Todos os pilotos começaram a trabalhar com os pneus médios, reflexo daquilo que era evidente: os treinos livres na Austrália servem como uma extensão dos testes de pré-temporada, visto que cada piloto teve somente três turnos de quatro horas cada para somar quilometragem e entender o carro.

Em menos de dez minutos de atividade, Charles Leclerc liderava com 1min18s317, algo que já o colocava com tempo melhor que aquele que serviu para liderar o primeiro treino livre na Austrália em 2024, na ocasião com Lando Norris. Demonstração de como os carros evoluem de um ano para outro quando há estabilidade das regras.

E também teve carro no muro. Liam Lawson, na estreia pela Red Bull, beijou a mureta no fim de uma das curvas mais velozes do Albert Park. Nada sério, com o piloto seguindo em frente normalmente, mas algo digno de registro. Em seguida, relatou problemas na direção. Max Verstappen, por sua vez, passou pela brita da curva seis. A Red Bull, que terminou a pré-temporada sem sucesso em simulações de corrida, ainda tenta se entender com o RB21.

Liam Lawson tocou a mureta levemente (Foto: Reprodução/F1TV)

O novatos oficiais andavam sem problemas: caso de Bortoleto, Isack Hadjar, que passava na terceira colocação com pouco menos de 20 minutos, Oliver Bearman, Jack Doohan e Andrea Kimi Antonelli. Mas o trabalho parou com todo mundo após 23 minutos. A razão foi muita brita espalhada pela pista entre as curvas seis e sete, onde Verstappen passeou.

Com a bandeira verde, Hadjar tentou sair da garagem e teve dificuldades, resolvido com ajuda do pessoal da Racing Bulls. Na pista, Oscar Piastri era mais um a escapar na curva seis, enquanto Verstappen agora tomava a liderança na marca de metade da atividade com o tempo de 1min17s696. Mas de pneus macios, é bom dizer.

Os problemas continuavam para Lawson, no entanto, que aparecia na garagem com a equipe trabalhando no carro. Instantes antes, Doohan também havia sofrido danos no assoalho. Sem problemas, Verstappen liderava um grupo que tinha George Russell, Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Hadjar, Norris, Antonelli, Hamilton e Piastri com 25 minutos pela frente.

Os pneus macios começavam a aparecer. Logo após Max, foi Sainz quem vestiu os vermelhos e emendou uma volta velocíssima: com 1min17s401, passou a liderar no treino de debute com a Williams. Superior a Verstappen e Russell com os mesmos pneus.

Lewis Hamilton durante pitstop na F1 2025 (Foto: Saeed KHAN / AFP)

O que parecia o início de uma happy hour, porém, foi abruptamente encerrado por um dos novatos. Bearman deixou a traseira da Haas escapar no trecho veloz entre as curvas nove e dez, tocou a brita e perdeu totalmente o carro. Acabou numa pancada forte que estragou quase todo o lado direito do carro, incluindo as asas traseira e dianteira. “Perdão pessoal”, desculpou-se para uma equipe resignada. Segunda bandeira vermelha, agora com 20 minutos pela frente. Foram mais dez minutos de interrupção.

Com pouco tempo pela frente, uma briga verdadeira por posição na pista! Yuki Tsunoda mergulhou para cima de Norris e fez a ultrapassagem. Lando não gostou muito e foi para dar o xis. Mas depois deixou que o piloto da Racing Bulls, que estava em volta mais rápida, abrisse na frente para que tivesse espaço.

Norris surgiu com menos de 2min pela frente antes da bandeirada e desbancou Sainz ao anotar 1min17s252. E seria o fim decretado. Porque Russell, apenas segundos depois, saiu na curva quatro e foi de frente na barreira de proteção – por sorte, sem tocar. Era a terceira bandeira vermelha para um George que não entendeu o motivo do acidente. “Toquei o pneu (no muro antes da tomada da curva)?”, perguntou no rádio. Aparentemente, não. Tocou mesmo a brita.

O que vem por ai?

Amanhã, os horários se repetem com o TL3, que será realizado às 22h30 (de Brasília) da sexta-feira. Logo depois, a classificação que define o grid de largada começará às 2h (de Brasília) do sábado (15). Por fim, a largada está marcada para a 1h do domingo (16).

