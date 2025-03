Qual o salário do brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 1?

A temporada 2025 da Fórmula 1 marca o retorno de um piloto brasileiro ao grid: Gabriel Bortoleto, que fará sua estreia pela equipe Sauber. Aos 20 anos, Bortoleto chega à principal categoria do automobilismo mundial após conquistar o título da Fórmula 2 em 2024. Mas quanto o jovem piloto receberá em sua temporada de estreia?



Salário de Gabriel Bortoleto na Sauber

De acordo com informações da imprensa internacional, o salário anual de Gabriel Bortoleto na Sauber será de US$ 2 milhões. Esse valor o coloca entre os novatos mais bem pagos do grid, ao lado de outros estreantes como Kimi Antonelli, da Mercedes, que também receberá US$ 2 milhões.

Convertendo para a moeda brasileira, considerando a cotação atual do dólar a R$ 5,80, o salário anual de Bortoleto equivale a R$ 11,6 milhões. Isso representa um salário mensal de quase R$ 1 milhão.

Comparativo com outros pilotos da Fórmula 1

Para contextualizar o salário de Bortoleto, é interessante compará-lo com os vencimentos de outros pilotos da Fórmula 1 em 2025:

Max Verstappen (Red Bull Racing) : US$ 65 milhões por ano

: US$ 65 milhões por ano Lewis Hamilton (Ferrari) : US$ 60 milhões por ano

: US$ 60 milhões por ano Charles Leclerc (Ferrari) : US$ 34 milhões por ano

: US$ 34 milhões por ano Fernando Alonso (Aston Martin) : US$ 20 milhões por ano

: US$ 20 milhões por ano Lando Norris (McLaren): US$ 20 milhões por ano

Esses números demonstram a disparidade salarial entre os pilotos mais experientes e os novatos na categoria. Enquanto estrelas consagradas como Verstappen e Hamilton possuem contratos milionários, os estreantes, como Bortoleto, iniciam suas carreiras na Fórmula 1 com salários mais modestos, mas ainda assim significativos.

Expectativas para a temporada 2025

A estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 gera grande expectativa entre os fãs brasileiros. Após anos sem um representante nacional na categoria, a presença do jovem piloto renova as esperanças de títulos futuros para o Brasil. A Sauber, equipe que Bortoleto defenderá, tem investido em infraestrutura e desenvolvimento do carro, visando melhores resultados nesta temporada.

Além do salário base, é comum que os contratos dos pilotos incluam bônus por desempenho, como pontos conquistados, pódios e vitórias. Dessa forma, o rendimento anual de Bortoleto pode aumentar conforme seu desempenho nas pistas.