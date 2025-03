Bortoleto admite que relação com Alonso pode mudar na F1: ‘Vou entender se me ignorar’

Fernando Alonso foi uma das figuras que ajudaram Gabriel Bortoleto a chegar à F1. A A14 Management, empresa do espanhol, é quem gerencia a carreira do brasileiro desde 2022. O novato destacou o trabalho do piloto da Aston Martin, que também o ajudou dentro das pistas, mas entende que a relação pessoal de ambos pode mudar em 2025, afinal, eles serão adversários.

Coincidência ou não, a carreira de Bortoleto decolou a partir da chegada da A14 em sua vida. Em 2023, venceu a F3. No ano seguinte, o brasileiro faturou a Fórmula 2, o que o alçou à F1. Além de revelar que Alonso tem o ajudado com assuntos relacionados à pista, o novo piloto da Sauber disse que o espanhol foi atuante na negociação para estar na Fórmula 1.

“Fernando é um cara muito profissional. Está na F1 há muito tempo, mas também é alguém que sempre me apoiou, me ajudou a chegar até aqui. Por exemplo, foi quem negociou com a Sauber e com a McLaren, quando assinei com eles”, disse Bortoleto ao portal neerlandês RacingNews365.

— Às vezes, estava ali para me ajudar quando perguntei sobre algo técnico. Ele tem sido muito útil — completou Bortoleto.

Gabriel Bortoleto com macacão da Sauber

Esta será a primeira vez na carreira que Alonso vai dividir a pista com um piloto empresariado por ele. Perguntado se o espanhol vai manter a ajuda dos últimos anos, Bortoleto riu e apontou que acredita que contará com o apoio do representante da Aston Martin. Porém, afirmou que vai entender se começar a ser ignorado pelo empresário/adversário.

— Conversamos um pouco, ele quer eu vá bem. Mas vamos ver quando estivermos juntos na pista se vai ser da mesma forma. É um cara legal, tenho certeza que vai continuar me ajudando, mas Alonso é muito competitivo. Vou entender se ele me ignorar — encerrou Bortoleto.

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne.