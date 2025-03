GP da Austrália de Fórmula 1: conheça o circuito de Albert Park

O circuito de Albert Park será a sede do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, a primeira corrida da temporada de 2025 da categoria. Após mudanças no traçado em 2021, a pista australiana ganhou novas características, com mais um ponto de ultrapassagem e com mais facilidade de um carro seguir próximo a outro.

Com 5,278 km, a pista de Albert Park fica situada ao redor do lago de mesmo nome, na área central de comércio da segunda maior cidade da Austrália, Melbourne. Com 14 curvas, o circuito ganhou nova cara após a reforma feita em 2020, onde o traçado era mais travado e com menos corridas interessantes.

Primeiro setor

A volta começa na reta principal, onde, ao fim, chega a uma sequência de curvas direita-esquerda, em velocidade média, que dá em mais uma reta. O ponto não é muito utilizado para ultrapassagens, apesar do DRS, mas serve como área de aproximação para o ponto seguinte.

Na curva 3, ao fim de mais uma zona de máxima velocidade com asa aberta, é um dos principais pontos de ultrapassagem da pista e famosa por acidentes, como o de Fernando Alonso e Esteban Gutierrez, em 2016. Após isso, o piloto entra em uma sequência de curvas rápidas, onde o primeiro setor se encerra perto da curva seis.

Primeiro setor (em vermelho), do circuito de Albert Park (Foto: Reprodução)

Segundo Setor

O segundo setor da pista é marcado pela velocidade máxima. Após contornar a rápida curva 6, os pilotos fazem a curva 7 e 8 sem tirar o pé do acelerador, com DRS aberto, em uma "reta curva", que leva em direção à curva 9, já no terceiro setor, outro ponto de ultrapassagem.

Antes da reforma, o local da curva 8 era de forte frenagem, para as curvas 8 e 9, que eram direita-esquerda. Porém, a sequência não agradava os fãs e os pilotos, que afirmavam que a curva fazia com que o ritmo dos carros fossem "quebrados", e as disputas por posição esfriavam.

Segundo setor (em azul), do circuito de Albert Park (Foto: Reprodução)

Terceiro setor

Com os pilotos vindo em alta velocidade do segundo setor, o terceiro começa com a desafiadora sequência de curvas 9 e 10, em esquerda-direita, sendo um dos pontos de ultrapassagem da pista. Logo depois, os carros vão para mais uma reta com acionamento de DRS, que chega na freada forte da curva 11, outro local onde ocorre diversas ultrapassagens.

Após a curva 11, a pista entra no ponto de menor velocidade. Após a curva 12, os pilotos têm mais um trecho de forte freada na 13 e contornam a 14 e última curva do circuito em aceleração, um dos pontos mais traiçoeiros da pista. Logo depois, os carros chegam a reta principal e finalizam a volta.