Apesar da vitória sobre o Sacramento Kings, a noite desta segunda-feira (24) foi marcada por uma nova preocupação para os torcedores do Boston Celtics. Durante o terceiro quarto, Jayson Tatum torceu o tornozelo após aterrissar em cima do pé de Domantas Sabonis e precisou de ajuda para ir ao vestiário. O incidente tirou o ala do restante do jogo, que terminou com placar de 113 a 95, garantindo o sexto triunfo consecutivo da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista não confia em Stephen Curry como ‘melhor arremessador’ da história da NBA

O acidente encerrou uma boa noite de Tatum que caminhava para um triplo-duplo com 25 pontos, sete rebotes e oito assistências, em 26 minutos de jogo. Apesar da preocupação inicial, Tatum foi visto em bom humor após o jogo, sem a necessidade de muletas ou bota ortopédica, apresentando apenas uma leve "manqueira".

O técnico Joe Mazzulla expressou otimismo sobre a recuperação de Tatum. A equipe mostrou resiliência, ampliando a vantagem no quarto período. Baylor Scheierman e Derrick White tiveram atuações destacadas, o que contribuiu para a vitória na ausência do ala, que saiu lesionado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a temporada regular na reta final e o Celtics consolidado na segunda posição da conferência, a gestão do tempo de jogo dos titulares se torna crucial para os playoffs. A extensão da ausência de Tatum ainda é incerta, mas sua importância para a equipe é clara, já que o jogador lidera as principais estatísticas do time de Boston. Na temporada, o ala acumula 27,1 pontos, 8,7 rebotes e 6 assistências por noite.