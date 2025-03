Fora da última derrota do Golden State Warriors, para o Atlanta Hawks, Stephen Curry ainda é dúvida para retornar às quadras para o duelo desta terça-feira (25) da NBA. A partida, a segunda de uma sequência de seis jogos fora de casa, acontecerá às 20h30 (de Brasília), contra o Miami Heat. O armador desfalcou a equipe na última partida devido à recuperação de uma lesão na região pélvica.

Stephen Curry sofre queda em partida contra o Raptors; veja

O jogador viajou para Miami para encontrar a equipe após ficar em San Francisco durante a passagem do time em Atlanta. Assim, Curry participou do treino desta manhã e está entre as dúvidas para o confronto contra o Heat. A equipe espera que sua presença ajude a recuperar-se de uma derrota recente. A notícia foi divulgada inicialmente por Shams Charania, da ESPN.

Curry sofreu um hematoma pélvico após cair em um jogo contra o Toronto Raptors. Por isso, sua participação no jogo seguinte foi cortada e, para o novo duelo, o Warriors depende de como ele responderá ao tratamento.



Sem o armador, o Warriors perdeu para o Atlanta Hawks por 124 a 115 no sábado (22). A equipe anunciou que ele seria reavaliado nesta segunda-feira (24), com o técnico Steve Kerr expressando esperança em seu retorno durante a série de jogos fora de casa. Vale destacar que, além da possível volta de Curry, o jogo contra o Heat também marca o retorno de Jimmy Butler a Miami.



Após o jogo em Miami, o Warriors enfrentará o New Orleans Pelicans na sexta-feira (28), San Antonio Spurs no domingo (30), Memphis em 1º de abril e o Lakers em 3 de abril. A presença de Curry é vista como crucial para o sucesso da equipe.

Confira as informações do jogo de Stephen Curry

✅ FICHA TÉCNICA

MIAMI HEAT X GOLDEN STATE WARRIORS

TEMPORADA REGULAR - NBA

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de março de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Kaseya Center, em Miami (EUA)

📺 Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass

