Lando Norris cometeu alguns erros nos últimos fins de semana de corrida da Fórmula 1 e isso custou a liderança no Mundial de Pilotos. Segundo o titular da McLaren, os deslizes aconteceram porque estava em busca de alcançar a perfeição e forçou o ritmo em momentos desnecessários. Por isso, disse que precisa relaxar e confiar na própria velocidade para retomar o controle da situação.

Com a McLaren como a força a ser batida no grid da F1 2025, Norris começou a temporada com o pé direito e venceu a etapa de abertura na Austrália após largar da pole. Porém, nunca mais repetiu o feito e cometeu erros em praticamente todas as classificações desde o GP da China. Isso, consequentemente, comprometeu as corridas do #4.

Os erros mais graves foram nas classificações do GP do Bahrein, em que foi sexto, e do GP da Arábia Saudita, em que bateu no Q3 e ficou em décimo. Nas duas ocasiões, o companheiro Oscar Piastri venceu enquanto Norris foi terceiro em Sakhir e ficou de fora do pódio em Jedá. Com isso, o australiano assumiu a ponta da tabela com uma vantagem de dez pontos.

Após o baque no GP da Arábia Saudita, o britânico disse que está sempre em busca de um fim de semana perfeito, com pole-position e vitória e, por isso, comete erros. Assim, Norris reconheceu que precisa relaxar um pouco mais, se quiser seguir vivo na briga pelo título da F1 2025.

- Estou colocando muita pressão em mim mesmo neste momento, mas não tem um motivo específico, não é devido à briga pelo campeonato ou qualquer coisa relacionada a isso. Simplesmente coloco muita pressão em mim mesmo porque quero me sair muito bem. Quero estar na pole, vencer e ser perfeito. Mas preciso aceitar que não vou ser perfeito e estou cometendo erros por isso - destacou Norris, que completou:

- Só preciso relaxar e confiar um pouco mais na minha velocidade, porque minha velocidade na Arábia Saudita e em todas as corridas desta temporada, tem sido a melhor. Estou muito confiante de que posso vencer as corridas se tiver uma chance melhor no sábado.

Oscar Piastri, Andrea Stella e Lando Norris em pódio no GP do Bahrein pela F1 2025 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da Arábia Saudita, o próximo compromisso das equipes é o GP de Miami, entre os dias 2 e 4 de maio. Desta vez, a Fórmula 1 volta para os Estados Unidos pela primeira vez na temporada de 2025. A corrida está agendada para às 17h (de Brasília), no domingo (13). A sexta etapa contará também com a segunda corrida sprint do ano.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. Além disso, o campeonato se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.