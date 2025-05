Rayssa Leal comete gafe e ‘anuncia’ etapa da SLS no Brasil; vídeo

Rayssa Leal roubou a cena em Miami não só pelo título da etapa da SLS (Street League Skateborading), mas também por um ato falho que viralizou nas redes sociais. Ao comemorar a conquista em entrevista à própria liga, a skatista anunciou uma próxima etapa no Brasil, "spoiler" que pegou o repórter de surpresa.

— Muito! Teremos no Brasil, correto? Em Brasília — disse Rayssa, no que o repórter se apressou ao corrigir:

— Ainda não sabemos, eles não anunciaram nada. Dizem os rumores.

A reação na sequência foi o constrangimento da brasileira e as risadas de quem estava em volta. A própria SLS tratou a situação com leveza ao publicar a entrevista de Rayssa Leal com um comentário: "alerta de spoiler".

— De jeito nenhum que eu disse isso (risos). M... — finalizou, escondendo o rosto (veja tudo no vídeo abaixo, em inglês).

Rayssa Leal 'entrega' etapa da SLS no Brasil

Brasileira conquista título em Miami

Rayssa começou a temporada de 2025 com chave de ouro. A jovem de 17 anos conquistou a etapa de Miami, que abre o início da temporada das etapas da SLS (Street League Skateborading). No último sábado, a brasileira conquistou pela quarta vez em cinco anos esta etapa dos Estados Unidos. Ela após o título, deu uma entrevista e acabou deixando escapar uma possível etapa da competição no Brasil.

A atleta, que disputou a final com outras quatro skatistas japonesas e uma australiana, somou 32,1 pontos e assim, se consagrou campeã da competição deixando para trás as oponentes Chloe Covell (Austrália) e Coco Yoshizawa (Japão).

Rayssa Leal, do Brasil, em ação na etapa de Miami do SLS 2025 (Créditos: Reprodução/SLS)

Mas o que ninguém esperava e nem mesmo a própria Rayssa, que acabaria soltando sem querer sobre a possibilidade de uma etapa da SLS ser realizada no Brasil, em específico em Brasília, DF. Questionada sobre estar gostando do novo formato do campeonato, a fadinha acabou respondendo que sim e em seguida já falou sobre a competição no país, percebendo que estava adiantando uma informação.

Competição masculina

Felipe Gustavo foi o outro brasileiro, entre a etapa masculina, que representou o Brasil com um ótimo desempenho. Em uma final de grandíssimo nível, ele terminou entre os três primeiros, somando uma nota de 36,5. Em sua frente, ficaram o americano Nyjah Houston, com uma pontuação de 36,8 e em segundo o português Gustavo Ribeiro, com 36,7.

