Após duas sessões ficando para trás, Lando Norris enfim superou o companheiro de equipe, Oscar Piastri. O britânico liderou a última sessão de treinos livres do GP da Emília-Romagna, realizada na manhã deste sábado (17). Nos minutos finais, ele garantiu o topo da tabela de tempos com 1min14s897, exatos 0s100 mais rápido que o australiano. Max Verstappen, de pneus médios, ficou em terceiro.

Depois de um domínio incontestável na sexta-feira, o TL3 trouxe um desenho um pouco mais diferente, com Verstappen em ritmo mais forte e dando claros sinais de que incomodaria a dupla Papaya novamente na classificação. De médios, por exemplo, foi o mais rápido em boa parte da sessão, e também conseguiu ficar à frente de Piastri no começo, mesmo quando o australiano colocou os C6.

De certa forma, a atuação de Verstappen coloca a Mercedes em xeque, já que os alemães não conseguiram andar perto da McLaren em nenhum momento do fim de semana, mesmo com o clima mais frio que o visto em Miami. Com os compostos macios, Andrea Kimi Antonelli ficou a 0s5 de Norris, enquanto George Russell, de médios, ficou a 0s7 de distância.

A Ferrari também não teve a melhor dos desempenhos. Charles Leclerc ficou atrás de Antonelli com os pneus macios, enquanto Lewis Hamilton, que mais uma vez brigou bastante com o carro, ficou ainda atrás da Williams e da Racing Bulls.

O top-10, portanto, ficou assim: Norris, Piastri, Verstappen, Antonelli, Leclerc, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Russell, Alexander Albon e Hamilton. Gabriel Bortoleto terminou em 16º.

Sauber durante treino livre 3 no GP da Emilia-Romagna pela F1 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Como foi o TL3 da F1 em Ímola?

Depois de uma sexta-feira completamente dominada pela McLaren, o sábado em Ímola começou para a F1 com céu com algumas nuvens, 22 °C de temperatura ambiente, 45 °C de asfalto e umidade relativa do ar baixa, em apenas 29%. Movimentação na pista, no entanto, foi bem tímida nos primeiros minutos. Norris até chegou a sair, mas recolheu aos boxes antes de completar a volta.

A atividade "para valer" começou depois de sete minutos de TL3, com Hamilton abrindo volta rápida com os médios e registrando 1min16s983. De macios, Hülkenberg colocou-se em segundo, com a Sauber. Bortoleto também foi para a pista na sequência e superou o colega de time, ficando a 0s302 de Hamilton.

O relógio se aproximava de 15 minutos de sessão quando, pouco a pouco, os pilotos foram ganhando o traçado italiano. Colapinto, por exemplo, chegou a fazer o melhor setor 1 com os macios, mas fechou a primeira tentativa de volta rápida ainda atrás de Lewis por 0s2. Já Gasly colocou a Alpine no topo com 1min16s679. Hamilton, então, retomou a liderança ao ser o primeiro a entrar na casa de 1min15s.

Com quase 40 minutos para o fim, Piastri baixou ainda mais a marca e anotou 1min15s833, porém Verstappen foi quase 0s3 mais rápido e colocou a Red Bull no topo. Norris também superou o companheiro de McLaren ao fazer a melhor volta em 1min15s656, 0s077 apenas mais lento que Max.

Até então, apenas Williams e Mercedes não tinham tempos registrados. Quando enfim foram à pista, Sainz e Albon colocaram-se em nono e décimo, respectivamente. Destaque também para Hadjar, que surpreendeu ao virar 1min15s508 e assumir a liderança. Leclerc também deu salto interessante com um tempo de volta 0s021 mais lento que o de Isack. Enquanto isso, Hamilton era o sexto.

Os dez primeiros, exceto Bearman, em oitavo, de macios, usavam os compostos médios da gama da Pirelli. Mais uma tentativa, e foi a vez de Verstappen ser o líder.

Chamava a atenção a Mercedes muito discreta. Russell colocou-se apenas em sétimo com a primeira tentativa de giro rápido, enquanto Antonelli não passou do 15º. “O carro está quicando bastante na curva 5”, avisou o #63 pelo rádio.

Enquanto isso, Norris tirava Hadjar do segundo posto, a 0s1 de Verstappen. Detalhe para a parafina na asa traseira, revisada especificamente para o fim de semana na Emilia-Romagna, que exige da carga aerodinâmica. Leclerc era o quarto, com Piastri, Hamilton, Sainz, Albon, Tsunoda e Russell fechando o top-10.

Verstappen, então, melhorou ainda mais a volta e assinalou 1min15s078. Já Hamilton buscava mais um giro quando abortou a tentativa. Depois, pelo rádio, chiou por algum movimento de Leclerc que não o agradou. Até então, a diferença entre ambos era de 0s337, com Charles à frente.

Com quase 15 minutos para o fim, começou a simulação de classificação. De macios, Verstappen tinha o próprio tempo de referência e fez o melhor primeiro. Perdeu, no entanto, centésimos importantes no trecho intermediário que o impediram de melhorar a marca, mantendo-se em primeiro com a volta em 1min15s078. O replay mostrou o erro que o fez pegar um pouco da caixa de brita. Só que Piastri também errou na tentativa e abriu mão do giro.

Norris, por sua vez, acertou o setor 1 e conseguiu tirar Max da liderança com 1min14s897. Piastri tentou de novo, mas ainda ficou 0s3 atrás do companheiro de McLaren. Ele até conseguiu se aproximar com mais alguns giros, mas terminou 0s100 atrás de Lando. Verstappen, no entanto, é quem surge para colocar pimenta na classificação.

