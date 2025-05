Durante as entrevistas desta quinta-feira (15) em Ímola, palco do GP da Emília-Romanha, Lewis Hamilton admitiu que “não sabia o quão duro seria” se adaptar à Ferrari durante a temporada 2025 da Fórmula 1. O heptacampeão abriu o jogo e disse que está tendo dificuldades “em todos os aspectos”, mas garantiu que continua motivado para dar a volta por cima e brigar novamente por vitórias na categoria.

Após toda empolgação com a chegada a Maranello, o #44 ainda não foi capaz de competir da maneira que esperava com a escuderia italiana. Embora tenha vencido a sprint do GP da China, a melhor posição final aos domingos foi o quinto lugar no Bahrein — enquanto que, na semana seguinte, voltou a sofrer com a SF-25 e cruzou a linha de chegada somente na sétima posição no GP da Arábia Saudita.

No GP de Miami, realizado há duas semanas, Hamilton teve mais uma discussão com o engenheiro de corrida pelo rádio e saiu insatisfeito com a maneira como o time chefiado por Frédéric Vasseur lidou com as trocas de posições envolvendo ele e Charles Leclerc. Por fim, recebeu a bandeira quadriculada somente em oitavo, atrás até mesmo de Alexander Albon, da Williams — algo que não o deixou nada satisfeito.

— Eu previa que seria muito difícil, porque já havia mudado de equipe antes. Cheguei com a mente muito aberta. Não sabia o quão duro seria. Sabia que seria um desafio. É tão desafiador quanto poderia ser, em todos os aspectos — começou.

Com 41 pontos somados até aqui, Lewis ocupa a sétima colocação no Mundial de Pilotos, 90 tentos atrás do líder Oscar Piastri, da McLaren. Mesmo assim foi questionado sobre as chances de brigar pelo título em 2025.

— Ainda há um caminho muito, muito longo pela frente. Com todos esses anos de experiência, quando se está a mais de 100 pontos (atrás do líder) nesta altura da temporada, enfrentando outro carro que é bastante dominante, você tem de assumir que não está necessariamente lutando pela vitória no campeonato. Mas as coisas podem mudar. Nunca vimos isso acontecer, mas — acrescentou.

Ferrari trabalha em atualizações

De qualquer forma, a Ferrari já vem trabalhando em algumas atualizações há algumas etapas e espera apresentar mais novidades neste fim de semana, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Hamilton admitiu que não tem condições de medir qual será o tamanho do ganho da escuderia até o fim do ano, mas garantiu que todos estão focados em realizar o melhor trabalho possível.

— Por enquanto, não posso dizer se vamos ganhar décimos, 0s5 ou 1s até o final da temporada. Queremos nos aproximar disso. E, como disse, neste momento, não podemos descartar nenhuma ideia. Temos de manter os olhos abertos e a cabeça erguida. Temos de permanecer atentos. Temos de continuar pressionando com a expectativa e o objetivo de vencer — declarou.

— Esse continua sendo o objetivo a cada fim de semana. Neste momento, quando estou com os engenheiros, é: como vamos vencer neste fim de semana? Se conseguirmos extrair um pouco mais dos pneus, se conseguirmos tirar um pouco mais do assoalho, se cada um de nós conseguir extrair 0s05 — então talvez consigamos — apontou.

— Temos de acreditar que vamos encontrar esse caminho. E é nisso que estou focado. Não vou chegar ao fim de semana pensando que somos sétimo e oitavo, mesmo que essa seja a nossa realidade agora. E não vou mudar isso — concluiu Hamilton.

A Fórmula 1 realiza o GP da Emília-Romanha de 16 a 18 de maio, em Ímola, o primeiro da temporada 2025 na Europa.