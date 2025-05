GP da Emilia-Romagna: Piastri domina, e Bortoleto fica a frente de Hulkenberg

Oscar Piastri dominou o segundo treino livre do GP da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, nesta sexta-feira (16). O australiano manteve o ritmo forte da primeira sessão e garantiu a primeira colocação. O companheiro de equipe de Piastri, Lando Norris, ficou em segundo lugar, enquanto Pierre Gasly, da Alpine, completou o top 3. Gabriel Bortoleto terminou em 16º, à frente de Nico Hulkenberg, que ficou na 19ª colocação.

Como foi o segundo treino livre no GP da Emilia-Romagna?

Gabriel Bortoleto na Emilia-Romagna, em Ímola (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Antes do início dos treinos, Carlos Sainz recebeu uma multa de mil euros (cerca de R$ 6,3 mil na cotação atual) por exceder o limite de velocidade no pit lane durante a primeira sessão. Além disso, um representante da Ferrari terá uma reunião com os diretores de prova às 13h30 (horário de Brasília) para tratar do incidente relacionado à pressão dos pneus de Charles Leclerc na mesma sessão.

Na pista, Isack Hadjar começou liderando com a Racing Bulls, marcando 1m16s764. Logo depois, o top 3 passou a mudar: Norris assumiu a liderança com 1m16s074, quase quatro décimos à frente de Max Verstappen, o vice-líder naquele momento. Oscar Piastri aparecia em terceiro.

Alonso quase atinge Colapinto

O cenário da Sauber não era animador: Gabriel Bortoleto apareceu em 17º, e Nico Hülkenberg, em 18º. Fernando Alonso quase atingiu a traseira de Franco Colapinto, que seguia em baixa velocidade e mal posicionado na pista. Na ponta, Carlos Sainz chegou a liderar com 1m15s992 pela Williams, mas logo viu Alex Albon garantir a dobradinha da equipe, superando as McLarens.

Norris respondeu com 1m15s952, apenas 0s040 mais rápido que Sainz. Bortoleto melhorou seu tempo, mas permaneceu em 18º, com 1m17s116 como melhor marca. Minutos depois, George Russell registrou 1m15s693 e ficou na ponta.

O britânico da McLaren passou o tempo de Russell, cravou 1m15s318 e superou o compatriota por três décimos. Piastri, após receber um “banho de terra” do carro à frente no último setor, ultrapassou Norris por 0s025. Enquanto isso, Bortoleto melhorou seu desempenho e subiu para 14º, à frente de Nico Hulkenberg. Na Ferrari, ambos os pilotos reclamaram dos freios.

Pierre Gasly, que estava em terceiro lugar no treino, circulava com pneus médios. Antonelli passou raspando pelo carro de Tsunoda e reclamou pelo rádio: “Aquilo foi muito perigoso!”.

Bandeira vermelha

Aos 10 minutos finais, a bandeira vermelha foi acionada. Isack Hadjar perdeu a traseira do carro, rodou e bateu de lado na barreira de pneus. O franco-marroquino ainda conseguiu manter o carro em movimento, mas as rodas traseiras ficaram presas na brita enquanto ele tentava retornar à pista. O bico do carro chegou a ficar sobre o traçado, numa posição perigosa para os demais pilotos, o que motivou a paralisação da sessão.

Após a bandeira vermelha, Oscar Piastri se manteve na liderança, Lando Norris ficou em segundo lugar e Pierre Gasly completou o top 3.

Veja os resultados do segundo treino livre do GP da Emilia-Romagna

1 Oscar Piastri McLaren 1m15s293 — 2 Lando Norris McLaren +0s025 1m15s318 3 Pierre Gasly Alpine +0s276 1m15s569 4 George Russell Mercedes +0s400 1m15s693 5 Max Verstappen Red Bull (RBR) +0s442 1m15s735 6 Charles Leclerc Ferrari +0s475 1m15s768 7 Isack Hadjar Red Bull (RBR) +0s499 1m15s792 8 Yuki Tsunoda Red Bull (RBR) +0s534 1m15s827 9 Alexander Albon Williams +0s623 1m15s916 10 Carlos Sainz Williams +0s641 1m15s934 11 Lewis Hamilton Ferrari +0s650 1m15s943 12 Oliver Bearman Haas +0s716 1m16s009 13 Franco Colapinto Alpine +0s751 1m16s044 14 Fernando Alonso Aston Martin +0s927 1m16s220 15 Liam Lawson Red Bull (RBR) +0s962 1m16s255 16 Gabriel Bortoleto Sauber +1s046 1m16s339 17 Lance Stroll Aston Martin +1s048 1m16s341 18 Kimi Antonelli Mercedes +1s113 1m16s406 19 Nico Hulkenberg Sauber +1s126 1m16s419 20 Esteban Ocon Haas +1s127 1m16s420

Próximos compromissos

Os carros voltam ao Autódromo Enzo e Dino Ferrari neste sábado (16). Os pilotos irão participar do terceiro treino livre e a classificação, que define o grid de largada. A transmissão será pela Bandsports, Band e F1TV. Veja horários: