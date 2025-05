Mais uma vez, Mariana Becker não estará presente no GP da Emilia-Romagna no comando da transmissão da Fórmula 1 na Band. Em Ímola, neste fim de semana, a jornalista será substituída por Thiago Fagnani, experiente em coberturas esportivas.

Esta é a terceira etapa da temporada 2025 em que a repórter não acompanha a corrida in loco. A primeira ausência foi no GP do Bahrein, seguida pela última etapa do calendário, em Miami, onde também não participou.

Fagnani não é um rosto novo para os fãs brasileiros de Fórmula 1: ele já cobriu as etapas de Miami, Ímola e Interlagos em 2024. Além de Mariana Becker e Thiago Fagnani, o repórter Felipe Kieling também integra o revezamento nas transmissões.

Nos primeiros anos da Fórmula 1 na emissora, Mariana cobria todas as provas da temporada. Com o tempo, passou a dividir a função com outros repórteres da casa. Na etapa do Brasil, a cobertura é ampliada, mas Mariana Becker segue como a principal repórter da transmissão.

Volta de Mariana Becker à cobertura da Band

Mariana Becker durante evento da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

Mariana já tem data para retornar às coberturas presenciais. Nas redes sociais, a experiente jornalista confirmou que estará em Mônaco e demonstrou carinho por Ímola.

— Em Mônaco a gente se vê. Também tô com saudades. Ímola é especial. Aproveitemos — afirmou Mariana Becker.

Relembre a edição de 2024

Apesar da pressão de Lando Norris nas voltas finais, Max Verstappen venceu a prova do ano passado. Antes da corrida, o holandês já havia igualado um recorde de Ayrton Senna: o de poles consecutivas na Fórmula 1.

Com a vitória em Ímola, Verstappen se tornou o segundo maior vencedor da pista, empatando com Senna e Alain Prost. Ele ultrapassou Nelson Piquet, tricampeão mundial e seu sogro, que venceu duas vezes no circuito. Assim como Michael Schumacher entre 2002 e 2004, Max conquistou suas vitórias na pista italiana em sequência.

POLE POSITION: Max Verstappen;

VENCEDOR DA CORRIDA: Max Verstappen;

PÓDIO DA CORRIDA: Max Verstappen (1º), Lando Norris (2º) e Charles Leclerc (3º);

VOLTA MAIS RÁPIDA: Max Verstappen — 1:15.484;

Programação do GP da Emilia-Romagna