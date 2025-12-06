Tour por dentro da pista do Super Crown SLS em São Paulo; veja o vídeo

O SLS Super Crown acontece neste final de semana, entre os dias 6 e 7 de dezembro e reúne os maiores skatistas do ranking no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A pista é diferente do ano passado, com mais corrimões e mais possibilidades para os atletas realizarem as manobras. Veja de perto como está a pista!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Junto com seus patrocinadores, 10x Health, Banco do Brasil, Brawl Stars, Dios Azul Tequila, G-Shock, Heineken 0.0, Monster Energy, Samsung Galaxy, Skate., Stake, True Skate, Vale, Vivo e Wolfpak, a SLS evolui a cada temporada para judar os skatistas a se desenvolverem.

A brasileira tricampeã do SLS, Rayssa Leal é a quinta do ranking, a líder é Chloe Covell, da Austrália. Ambas avançam direto para a final, no domingo (7).

continua após a publicidade

Pista so Super Crown SLS (Foto: Isabella Zuppo)

Rayssa Leal faz comparação entre Super Crown e Copa do Mundo

Rayssa, embalada pelo sorteio da Copa do Mundo de futebol, fez uma comparação entre as duas competições.

— O Super Crown é um campeonato muito importante. É a etapa mais importante do ano. É como se fosse uma Copa do Mundo — disse a maranhense.

➡️ Rival de Rayssa Leal projeta disputa no Super Crown: 'um grande show'

➡️ Além da competição: como o universo do skate se traduz nas vídeo partes

Além dela, participam Duda Ribeiro e Gabriela Mazzeto na categoria feminina. Entre os homens, Giovanni Vianna (garantido na final), Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguilar representam o Brasil.