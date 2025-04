Nivy Estephan detalha investimento na Kings League: ‘Trabalho mais importante do ano’

Apresentadora e streamer, Nivy Estephan experimenta pela primeira vez o trabalho de gestão no meio do futebol - e já possível apontar o sucesso da curta trajetória até aqui. No comando do time Nyvelados FC, que atua na Kings League Brasil, liga de fut7 que estreou neste ano no país, a influenciadora garantiu vaga antecipada nos playoffs da competição. Em conversa com o Lance!, Nivy detalhou o projeto de investimento no campeonato, que é apontado por ela como o mais importante de 2025.

- Com certeza [é o maior projeto]. De tempo tomado, investimento, de tudo. Porque a gente está trabalhando na Kings League desde o ano passado, na verdade. Então, desde o ano passado que a gente está se dedicando nisso e todos os dias eu estou trabalhando, sem descanso - destaca a apresentadora.

Nivy acredita que a competição já superou as expectativas colocadas por ela no momento que topou se tornar uma das presidentes do campeonato. A streamer vê a entrada na Kings League Brasil como mais um acerto em sua carreira de mais de dez anos de experiência no mercado digital de games e eSports.

- É aquela coisa que eu sabia que ia ser muito grande. E eu acho que eu tive bons palpites na minha vida, na minha carreira, sobre coisas que poderiam ser grandes, coisas que poderiam crescer, e claro que muitos não deram certo - porque as pessoas não veem tudo, né? - Eu tenho uma carreira de mais de dez anos, mas nesses anos estou sempre inventando projetos, indo atrás de coisas, tem algumas que não dão certo, mas as que dão certo, às vezes, dão muito certo. Então, eu acho que a Kigs League também foi uma grande aposta - completa.

Nyvelados FC, time da streamer Nivy Estephan, garantiu classificação na primeira fase da Kings League Brasil. (Foto: Divulgação/Kings League BR)

Nivy Estephan destaca que o fato que ascendeu o alerta para participar da Kings League Brasil foi o fato da liga de fut7 unir paixões que estão relacionadas ao futebol e a imprevisibilidade criada pelas regras do próprio jogo, além de reunir diversos nomes ligados ao mundo dos games, como os streamers Gaulês, Nobru, Victor Coringa, e nomes da música e entretenimento na internet, a exemplo do produtor musical Kondzilla e o influenciador Jon Vlogs.

A presidente do Nyvelados ainda ressalta o trabalho realizado no dia a dia do time. Como gestora, seu papel principal não é comandar taticamente o time, papel do treinador da equipe, mas Nivy afirma que mantém conversas constantes para entender de que forma o elenco joga, além de frequentar os treinos e falar diretamente com os jogadores - como fez após a partida que deu a classificação na última segunda-feira.

- Eu estava conversando com o meu técnico agora há pouco, tirando algumas dúvidas, algumas questões de como vai ser o andamento dos próximos jogos, porque eu preciso dar o meu suporte para eles, eu preciso que eles estejam por dentro do time, todo mundo. Então esse suporte é muito necessário, de você estar conversando com todos. Assim como uma empresa, você precisa estar a par do que está acontecendo. Nesse momento, uma das coisas mais importantes é o mental de todos - diz.

Desafios como mulher na Kings League

A presidente ainda afirma que a atuação em um meio majoritariamente masculino não é uma novidade. Entre os dez clubes, são apenas duas mulheres como representantes. Ludmilla é uma das presidentes do Real Elite, ao lado do influencer Allan Estagiário.

- Desde o começo, eu estou acostumada a trabalhar num meio mais masculino. Mas com sua pergunta, eu percebo que a única coisa que é um fator especial sobre isso é o fato de que no começo a galera desacreditou bastante no nosso time, e eu falei isso com os jogadores. Quando eu estava falando mal do nosso draft, eu disse "fiquem tranquilos, não tem a ver com vocês. É muito mais pelo fato de eu ser uma mulher, uma mulher que não veio no meio de futebol, que nunca esteve no meio de futebol" - completou Nivy, que ressalta que esse não é um impeditivo de realizar mais um grande trabalho na Kings League Brasil.

Como está a reta final da Kings League

Restam apenas duas rodadas para o fim da fase de liga da Kings League Brasil. Com oito rodadas classificadas, o Nyvelados FC, de Nivy Estephan, está na terceira posição com 15 pontos conquistados e já classificado para os playoffs das quartas de final. Dos dez times, sete passam de fase, sendo que o primeiro garante vaga nas semifinais.

Do 2º ao 7º, passam para as quartas e lutam por uma posição entre os quatro melhores. O líder, por enquanto, é a Furia, time presidido por Neymar e Cris Guedes, seguido da G3X, equipe de Gaulês e que tem Kelvin Oliveira, o K9, como co-presidente, que é considerado o melhor jogador do mundo de fut7.

As próximas rodadas acontecem nos dias 3 de maio, sábado, e 5 de maio, segunda-feira. As datas dos playoffs serão nos dias 8 e 14 de maio, além da decisão do campeonato, marcado para 18 de maio. A partida será disputada no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.