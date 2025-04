A Kings League Brasil terá mais um jogador profissional atuando na competição de fut7. Na tarde deste domingo (27), o jornalista Henry Freitas noticiou a chegada de Léo Jabá ao Funkbol Clube, time presidido por MC Hariel e Kondzilla. O atacante com passagens por gigantes do futebol brasileiro como Corinthians e Vasco, atualmente defende as cores do São Bernardo.

Léo Jabá foi revelado pelo Corinthians em 2017 e de lá pra cá soma passagens no futebol europeu por Akhmat Grozny, da Rússia, PAOK, da Grécia e Estrela Amadora, de Portugal. No Brasil, o jogador de 26 anos também atuou pelo Vasco, em 2021.

Competição criada por ídolo do Barcelona

O projeto da Kings League foi criado pelo empresa Kromos, que pertence a Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona. A primeira edição do torneio foi realizada em 2023 e teve partidas realizadas no Camp Nou e no Wanda Metropolitano.

A competição continuou crescendo e contando com mais investimento. Em 2025, cerca de 60 milhões de euros foram captados em rodadas de investimentos.

Final da Kings League Brasil tem local definido

A organização anunciou na noite de sábado (26) que o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, será a arena que receberá o jogo do título do campeonato. A final está marcada para o dia 18 de maio, um domingo, ainda sem horário definido. A pré-venda dos ingressos para o jogo já começaram, mas ainda sem data oficial para a venda das entradas ao público geral.

