Kings League define estádio de gigante brasileiro como palco da final do torneio

A Kings League Brasil já passou da metade da primeira fase de disputa e ao fim da próxima semana os sete clubes classificados para os playoffs já estarão definidos. E o palco para a grande decisão da primeira edição da liga de fut 7 no país já está definido. A organização anunciou na noite de sábado (26) que o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, será a arena que receberá o jogo do título do campeonato.

A final está marcada para o dia 18 de maio, um domingo, ainda sem horário definido. A pré-venda dos ingressos para o jogo já começaram, mas ainda sem data oficial para a venda das entradas ao público geral.

A competição, que é disputada em gramado sintético, escolheu um dos dois estádios da capital paulista como o estádio da final. Além do Allianz Parque, o Pacamebu é mais uma arena que dispõe da grama artificial e era cotada como um possível palco para a final. Até então, os jogos estão sendo realizados na Oreo Arena, espaço esportivo localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A reportagem do Lance! apurou que os quatro maiores estádios de São Paulo foram analisados como possíveis destinos da decisão - incluindo MorumBis e Neo Química Arena - mas a casa palmeirense foi a escolhida. Os gramados naturais não eram totalmente descartados visto que a própria Copa do Mundo de seleções da Kings League, que aconteceu em janeiro, na Itália, teve sua final disputada em grama natural, no estádio da Juventus, em Turim. Todos os outros jogos foram em gramado sintético.

Como está a disputa da Kings League

Nesta segunda-feira (28) acontece a 7ª rodada da fase de liga da competição, que tem até aqui a Furia, time que tem Neymar como um dos presidentes, na liderança da tabela. O time estava com 100% de aproveitamento até a rodada anterior, quando empatou com o time do Desimpedidos Goti no tempo normal e perdeu no desempate de shoot-outs.

A Furia tem 16 pontos, apenas um na frente da G3X, que goleou a equipe Dendele por 9 a 1, com direito a dois gols de Kelvin Oliveira, o K9, considerado o melhor jogador de fut 7 do mundo..

De acordo com o regulamento, o primeiro colocado se classifica direto para a semifinal, enquanto os outros seis melhores na tabela passam para um playoffs das quartas de final, jogando uma partida a mais no calenadário.