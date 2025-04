Amigo de Neymar, Cris Guedes manda recado a Piqué sobre a Kings League Brasil

Presidente do time Fúria FC, que disputa da Kings League Brasil, o empresário Cris Guedes chamou atenção com um comentário em tom de alerta ao ex-zagueiro e fundador da competição, Gerard Piqué. O outro representante da equipe é o atacante Neymar Jr.

Em conversa com o Lance! durante a realização da 8ª rodada da fase de liga, Cris cobrou “mais atenção” do criador da Kings League para a edição brasileira do torneio. O representante afirmou que, apesar de ser um produto muito novo para o público e realizadores, é possível trazer melhorias para o campeonato, que está na reta final da primeira fase.

- Eu acho que fora do Brasil ainda tem mais investimento. Como é uma coisa nova falta mão de obra qualificada para a Kings League. E estou falando de juízes, mais VAR… da parte de organização mesmo. E não é só o Cris que fala disso. Eu tenho um pouco mais de experiência porque já vivi a competição lá fora. A gente entende porque é tudo muito novo, mas o Piqué tem que olhar com um pouco mais de carinho, até porque hoje somos a Liga A [a principal]. - afirmou.

O empresário esteve como um dos presidentes do Brasil na Copa do Mundo de seleções da Kings League, vencida pelos brasileiros, que foi disparada em janeiro, na Itália. Apesar do alerta, Cris Guedes afirma que a repercussão da Kings League no Brasil tem sido muito positiva para a marca da Fúria, empresa do ramo de e-esportes fundada por ele em 2017.

- A gente já conhecia a Kings League, mas tem sido impressionante a procura de novos patrocinadores para a Furia e outras equipes, além da especulação de novas personalidades para se juntar à Kings League. Então eles atingiram um nível maior do que a gente esperava, porque a gente conhecia, mas não vivia na pele. É surpreendente o que a Kings League está fazendo no Brasil. Vale lembrar que só temos dois meses dela aqui no país - destaca.

A empresa iniciou sua iniciou sua trajetória como um time do jogo de ação em primeira pessoa Counter Striker, o CS. Hoje, a empresa vale mais de US$ 100 milhões de dólares e já atua em diversos ramos dos games e agora de outras modalidades, como automobilismo e a própria Kings League.

Reta final da Kings League

Na competição de fut7, o time da Fúria lidera a primeira fase com 16 pontos e já está garantida nos playoffs da competição. No total, são dez participantes e sete classificados, sendo que o primeiro colocado passa direto para as semifinais. Restam apenas duas rodadas para o fim da fase de liga. Os jogos acontecem nos dias 3 e 5 de maio. A disputa dos playoffs serão 8 de maio (quartas) e 14 (semifinais). Já a decisão ficará para o dia 18 do mês.

O palco para a decisão já foi definido. O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, sediará a final da primeira Kings League no Brasil. O anúncio foi feito no fim de semana. A arena conta com gramado sintético, assim como são disputados os jogos da liga em todos os países.