Nikola Jokic realiza feito inédito na história da NBA

Nikola Jokic, do Denver Nuggets, realizou um novo fato inédito na história da NBA. Na noite da última sexta-feira (7), o pivô sérvio anotou um triplo-duplo com mais de 30 pontos, 20 rebotes e 20 assistências. A marca foi alcançada na vitória contra o Phoenix Suns por 149 a 141, na Ball Arena, em Denver.

Ao todo, Jokic registrou 31 pontos, 21 rebotes e 22 assistências ao liderar a equipe para o triunfo contra o time das estrelas Kevin Durant e Devin Booker. O feito do sérvio aconteceu em um confroto acirrado, que precisou ser definido na prorrogação. A extensão do tempo foi crucial para o pivô alcançar determinada marca, já que no período ele marcou cinco pontos, três rebotes e cinco assistências, sendo decisivo para o resultado final.

Além do feito inédito, as 22 assistências fizeram Jokic registrar o recorde para um pivô. Nenhum outro jogador da posição conseguiu chegar perto da marca do sérvio em uma única partida. É com atuações históricas esta, que o atleta do Denver Nuggets é um dos favoritos ao prêmio de MVP da temporada de 2024/25.

Briga de Jokic pelo MVP

O principal cocorrente do sérvio na conquista do prêmio individual da temporada da NBA é o canadense Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. Os dois atletas entram em quadra neste domingo, às 14h (horário de Brasília), para um confronto direto.

Até este momento, o armador lidera o ranking do prêmio de MVP. O principal fator é a liderança do Thunder na Conferência Oeste. Por outro lado, o Denver Nuggets ocupa a terceira colocação na classificação, tendo 11 vitórias a menos.

