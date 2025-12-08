menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Bortoleto e Hulkenberg foram a dupla mais equilibrada da F1 2025; entenda

Dupla da Sauber empatou em número de qualificatórias na temporada

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/12/2025
05:05
gabriel-bortoleto-nico-hulkenberg-sauber-pre-temporada-f1-2023
imagem cameraNico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto antes testes da pré-temporada da F1 2025 (Foto: Reprodução/Sauber)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Embora não seja tão comum, a rivalidade entre companheiros de equipe costuma agitar a Fórmula 1, como foi visto na temporada entre Lando Norris e Oscar Piastri. O título mundial do britânico não deixa dúvidas sobre quem levou a melhor na McLaren, mas vocês sabem como cada piloto foi na luta interna? No caso da Sauber, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg saíram empatados na etapa de classificação.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Surpresas e muito talento

A estatística pode surpreender positivamente os fãs da F1, principalmente se for a experiência for levada em consideração. Em 24 etapas na temporada, o veterano alemão superou o companheiro em "apenas" 12 ocasiões. O destaque, aliás, fica com Bortoleto que empatou com um piloto com 14 anos na elite do automobilismo.

Gabriel Bortoleto no GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

De volta ao topo, a diferença entre os pilotos da McLaren foi no detalhe. Norris levou a melhor em 13 oportunidades, enquanto Piastri esteve a frente nas outras 11 etapas. O segundo colocado do Mundial de Pilotos, Max Verstappen, dominou o companheiro – a parcial fechou em 22 a 0 sobre Yuki Tsunoda.

continua após a publicidade

Para a surpresa de muitos, a Ferrari também terminou com grande diferente entre os titulares. Foram 19 etapas de vantagem para Charles Leclerc contra apenas cinco de Lewis Hamilton. O mesmo aconteceu na Mercedes, com 21 para George Russell e três para Kimi Antonelli.

Segundo dados do portal "GP Racing Stats", o domínio de Verstappen foi igualado por apenas um piloto do grid da F1 2025: Fernando Alonso. Aos 44 anos, o bicampeão mundial "derrotou" Lance Stroll por 24 a 0 na disputa interna da Aston Martin.

continua após a publicidade

➡️ Norris de mãos vazias? Campeão da F1 não ganha prêmio, entenda

Confira a tabela completa das "batalhas diretas" de cada equipe

EquipeDisputa

Aston Martin

Fernando Alonso 24 x 0 Lance Stroll

Red Bull

Max Verstappen 22 x 0* Yuki Tsunoda

Mercedes

George Russell 21 x 3 Kimi Antonelli

Ferrari

Charles Leclerc 19 x 5 Lewis Hamilton

Racing Bulls

Isack Hadjar 16 x 6* Liam Lawson

Haas

Oliver Bearman 14 x 10 Esteban Ocon

Williams

Carlos Sainz 14 x 10 Alex Albon

McLaren

Lando Norris 13 x 11 Oscar Piastri

Alpine

Pierre Gasly 13 x 5* Colapinto

Sauber

Gabriel Bortoleto 12 x 12 Nico Hulkenber

* Vale destacar que Jack Doohan, Liam Lawson e Yuki Tsunoda tiveram atuações contadas com outras equipes antes das mudanças ainda no início da temporada. Enquanto na Red Bull trocaram Lawson e Tsunoda após apenas duas etapas, o australiano foi cortado do grid pela Alpine antes da sétima corrida.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias