Bortoleto e Hulkenberg foram a dupla mais equilibrada da F1 2025; entenda
Dupla da Sauber empatou em número de qualificatórias na temporada
Embora não seja tão comum, a rivalidade entre companheiros de equipe costuma agitar a Fórmula 1, como foi visto na temporada entre Lando Norris e Oscar Piastri. O título mundial do britânico não deixa dúvidas sobre quem levou a melhor na McLaren, mas vocês sabem como cada piloto foi na luta interna? No caso da Sauber, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg saíram empatados na etapa de classificação.
Surpresas e muito talento
A estatística pode surpreender positivamente os fãs da F1, principalmente se for a experiência for levada em consideração. Em 24 etapas na temporada, o veterano alemão superou o companheiro em "apenas" 12 ocasiões. O destaque, aliás, fica com Bortoleto que empatou com um piloto com 14 anos na elite do automobilismo.
De volta ao topo, a diferença entre os pilotos da McLaren foi no detalhe. Norris levou a melhor em 13 oportunidades, enquanto Piastri esteve a frente nas outras 11 etapas. O segundo colocado do Mundial de Pilotos, Max Verstappen, dominou o companheiro – a parcial fechou em 22 a 0 sobre Yuki Tsunoda.
Para a surpresa de muitos, a Ferrari também terminou com grande diferente entre os titulares. Foram 19 etapas de vantagem para Charles Leclerc contra apenas cinco de Lewis Hamilton. O mesmo aconteceu na Mercedes, com 21 para George Russell e três para Kimi Antonelli.
Segundo dados do portal "GP Racing Stats", o domínio de Verstappen foi igualado por apenas um piloto do grid da F1 2025: Fernando Alonso. Aos 44 anos, o bicampeão mundial "derrotou" Lance Stroll por 24 a 0 na disputa interna da Aston Martin.
Confira a tabela completa das "batalhas diretas" de cada equipe
|Equipe
|Disputa
Aston Martin
Fernando Alonso 24 x 0 Lance Stroll
Red Bull
Max Verstappen 22 x 0* Yuki Tsunoda
Mercedes
George Russell 21 x 3 Kimi Antonelli
Ferrari
Charles Leclerc 19 x 5 Lewis Hamilton
Racing Bulls
Isack Hadjar 16 x 6* Liam Lawson
Haas
Oliver Bearman 14 x 10 Esteban Ocon
Williams
Carlos Sainz 14 x 10 Alex Albon
McLaren
Lando Norris 13 x 11 Oscar Piastri
Alpine
Pierre Gasly 13 x 5* Colapinto
Sauber
Gabriel Bortoleto 12 x 12 Nico Hulkenber
* Vale destacar que Jack Doohan, Liam Lawson e Yuki Tsunoda tiveram atuações contadas com outras equipes antes das mudanças ainda no início da temporada. Enquanto na Red Bull trocaram Lawson e Tsunoda após apenas duas etapas, o australiano foi cortado do grid pela Alpine antes da sétima corrida.
