De volta à Superliga, Jaque vive nova fase como líbero: 'adoro desafio'

A noite da última sexta-feira (5) marcou o retorno da bicampeã olímpica Jaqueline às quadras, após quatro anos longe do vôlei. Reforço do Pinheiros para a disputa da Superliga B, ela estreou como líbero, uma posição diferente da que atuou ao longo de toda a sua carreira. Em conversa com a imprensa após a partida, ela falou sobre os desafios dessa nova fase da carreira.

— Não é fácil voltar numa posição que eu nunca fiz na vida, mas eu adoro desafios, então aceitei. A comissão técnica tá respeitando muito esse meu tempo de voltar. Eu poderia já estar saltando, mas eles já estão pensando lá pra frente. Eu sei das minhas dificuldades, tenho um joelho com três cirurgias, mas tô vindo aqui, treinando todo dia, igual todo mundo - disse.

Jaque foi titular na partida de estreia e conversou bastante com as companheiras de time para ajustar detalhes em quadra. Aos 41 anos e com uma história vencedora na seleção brasileira, ela reconheceu seu papel como mais experiente do elenco e relembrou as próprias referências no início de carreira.

— Elas tiram as dúvidas delas, me chamam o tempo todo pra conversar, pedir dicas, e isso é muito gratificante. Quando eu tive essa oportunidade de ter uma Virna do meu lado, uma Fernanda Venturini, que me ajudava pra caramba, eu consegui sugar o máximo delas e é importante ter pessoas do seu lado pra ajudar.

Torcida exibiu bandeira em homenagem a Jaqueline (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)

Estreia do Pinheiros na Superliga B

Além do retorno de Jaque, a partida entre Pinheiros e Ascade marcou a estreia da Superliga B. No ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, o time da casa venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/8, 20/25, 25/23 e 25/20. A ponteira Camila Maluf foi a principal pontuadora, com 24 pontos.

