NFL: após ‘novela’, Rams definem o futuro de Matthew Stafford

O Los Angeles Rams anunciou que irá seguir com Matthew Staford para a temporada 2025/26 da NFL. A franquia anunciou a continuidade do quarterback nesta sexta-feira (28), após "novela" onde a equipe poderia trocar o jogador.

Segundo Peter Schrager, repórter da NFL, noticiou que Stafford teria recebido autorização dos Rams para procurar um novo time e tentar uma troca. De acordo com Schrager, o quarterback se via mais valioso do que receberá nas próximas duas temporadas, aproximadadamente 50 milhões de dólares (cerca de R$ 300 milhões), e por isso solicitou tentar buscar novos ares.

Após a aprovação do Los Angeles Rams, Matthew Stafford foi especulado no New York Giants e no Las Vegas Raiders, dois times que possuem carências crônicas na posição de quarterback. De acordo com alguns repórteres da mídia do Colorado, Stafford teria se encontrado com Tom Brady, atual acionista minoritário dos Raiders, mas a conversa não foi para frente.

Depois de negociações, os Rams chegaram a um acordo com Matthew, onde a franquia irá reestruturar o contrato acertado em 2022 por 160 milhões de dólares até o fim da temporada de 2026. Os novos termos da reestruturação ainda não foi divulgado.

Com os Rams, Mathew Stafford venceu o Super Bowl LVI (Foto: Divulgação/Los Angeles Rams)

Com 37 anos, Matthew Stafford chegou ao Los Angeles Rams em 2021, após 11 anos no Detroit Lions. Na nova equipe, conseguiu liderar a franquia ao título do Super Bowl LVI, contra o Cincinatti Bengals, logo em sua primeira temporada. Nos anos seguintes, o time viveu altos e baixos, assim como o quarterback, que sofreu com algumas lesões neste período. Em 2024, os Rams venceram a NFC West e chegaram na semifinal da conferência, mas acabaram sendo derrotados pelo Philadephia Eagles, por 28 a 22.