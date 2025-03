NFL: Russell Wilson e Stefon Diggs acertam com novos times

Os jogadores Russell Wilson e Stefon Diggs definiram seu futuro e fecharam acordo com suas novas equipes. O quarterback foi anunciado no New York Giants, após passagem no Pittsburgh Steelers. Já o recebedor é o novo reforço do New England Patriots, que tenta se reconstruir após três temporadas fora dos Playoffs.

Russell Wilson no New York Giants

Russell Wilson fechou com o New York Giants por um ano, onde o valor pode chegar à 21 milhões de dólares. O quarterback chega ao time após uma temporada no Pittsburgh Steelers, por onde foi titular e foi aos Playoffs da NFL, sendo derrotado no Wild Card, para o Baltimore Ravens. Russ chega a Nova Iorque com concorrência, já que a franquia contratou Jameis Winston, também QB.

Veterano, com 36 anos, Russell viveu o auge no Seattle Seahawks, onde atuou por 10 temporadas e chegou a dois Super Bowls, vencendo um, em 2013. Após sair dos Hawks, o quarterback teve passagem apagada no Denver Broncos e foi cortado após dois anos. Em 2024, atuou no Pittsburgh Steelers, com 16 touchdowns, cinco interceptações e 2.482 jardas aéreas.

Russell Wilson no Pittsburgh Steelers (Foto: Rob Carr/AFP)

Stefon Diggs no New England Patriots

Stefon Diggs é o novo jogador do New England Patriots. O recebedor assinou com a franquia de Foxborough por 3 anos, valendo 69 milhões de dólares. Após uma temporada no Houston Texans, o jogador chega aos Pats em busca de reerguer a carreira e ajudar na reconstrução da equipe, que está desde 2021 fora dos Playoffs.

Com 31 anos, o wide reciver vem de temporada ruim no Houston Texans, com apenas três touchdowns e 496 jardas, bem longe do desempenho que já teve no Buffalo Bills. Em 2022, Diggs teve 11 TDS e 1.429 jardas aéreas, onde concorreu ao prêmio de jogador ofensivo do ano. Para os Patriots, Stefon é uma aposta válida, já que a equipe sofre na posição desde a saída desde 2019, quando a dinastia formada por Tom Brady e Bill Belichick.

Stefon Diggs teve passagem de destaque no Buffalo Bills (Foto: Bill Wippert/Buffalo Bills)

