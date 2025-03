Fusões e aquisições em times e ligas esportivas batem recordes em 2024

O mercado esportivo registrou em 2024 um recorde de fusões e aquisições de equipes e ligas ao redor do mundo. O setor teve um crescimento de 44% em comparação com a temporada 2023 e atingiu 410 transações de investimento ou compra. O relatório que aponta essa tendência de crescimento foi produzido pela Oaklins, empresa especializada no mercado financeiro.

De acordo com a pesquisa, as fusões e aquisições saltaram quase 62% de 2018 até então. Além disso, equipes esportivas e ligas lideram a lista de investimentos, com 38% do total, seguidas de produtos relacionados ao esporte (25%) e mídia e tecnologia esportiva (24%).

O aumento no número de movimentações financeiras envolvendo o setor esportivo foi puxado, principalmente, por fundos de private equity, que são empresas que não fazem parte da lista da Bolsa de Valores. O grande objetivo desses fundos de investimento é obter o lucro em cima do negócio. Com o mercado esportivo cada vez mais valorizado em diversas modalidades, como futebol e futebol americano, os investidores têm buscado essa alternativa para comprar e lucrar no setor.

O Miami Dolphins, da NFL, foi um dos times que receberam investimento em 2024. (Miami Dolphins)

As duas modalidades citadas furam justamente as que mais receberam investimentos. O relatório da Oaklins cita duas movimentações de compra que se destacaram no mercado em 2024. A primeira delas foi o investimento da Ares Management, empresa private equity dos EUA, no Miami Dolphins, time da NFL. Outra citada foi a venda do Everton, clube da Premier League, da Inglaterra, para a Roundhouse Capital.

A empresa, que também é dona da Roma, pertence ao bilionário Dan Friedkin. O Grupo Friedkin adquiriu o clube inglês por US$ 505 milhões, quase R$ 3 bilhões, por 98,8% das ações do Everton. A ação foi regulamentada e aprovada pelas organizações que gerenciam o campeonato na Inglaterra.

O mercado de fusões, aquisições e investimentos também atinge as grandes ligas esportivas do mundo, como a própria Premier League. Além disso, esportes de nicho, como padel e pickleball, se beneficiaram desse crescimento nos investimentos.

O relatório da Oaklins ainda lista em seu material as principais movimentações financeiras envolvendo clubes, franquias, ligas ou empresas do mercado esportivo em 2024 (clique aqui).