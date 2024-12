NFL no Natal: Chiefs vencem jogos, mas não convencem na temporada

Atual bicampeão da NFL, o Kansas City Chiefs vive momento curioso na temporada. O time de Patrick Mahomes venceu 14 dos 15 jogos que disputou, mas mesmo assim, não conseguiu passar dos 30 pontos em nenhuma partida. Apesar das atuações abaixo das expectativas, os melhores jogadores aparecem no momento certo para vencer e seguir excelente campanha. A equipe se prepara para encarar o Pittsburgh Steelers, na rodada de Natal da NFL, às 15h (de Brasília).

Os Chiefs encararam seis times com campanha positiva, tendo cinco vitórias e apenas uma derrota. Na partida em que perdeu pela única vez na temporada, contra os Bills, a defesa não conseguiu conter Josh Allen, favorito a vencer o MVP da liga, e Buffalo venceu. Porém, por uma posse de diferença, 30 a 21.

Mesmo com Patrick Mahomes, os Chiefs não conseguiram passar dos 30 pontos nas partidas em que disputou. O quarterback não vive grande temporada, com 23 touchdowns e 11 interceptações, bem longe do desempenho que viveu em 2022, quando foi MVP da NFL com 41 TDS e 12 INTS. Também é verdade que Mahomes não tem um dos melhores elencos de apoio se for comparar com os últimos anos.

Desde que perdeu Tyreek Hill para o Miami Dolphins e viu Travis Kelce perder desempenho por conta da idade, com 35 anos, Mahomes teve que contar com recebedores abaixo da média, como JuJu Smith-Schuster e Kadarius Toney. Mesmo assim, conseguiu títulos em 2022 e 2023, principalmente pela química com Kelce, que apareceu nos momentos decisivos dos playoffs.

O Kansas City Chiefs venceu o Cleveland Browns na semana 15 (Foto: Nick Cammett/AFP)

Neste ano, Mahomes ganhou Rashee Rice, escolhido pelos Chiefs no Draft da NFL. O entrosamento dos dois estava ótimo, até que o recebedor se lesionou e só volta na próxima temporada. Sem o novo jogador, o Kansas City trocou por DeAndre Hopkins, vindo do Tennessee Titans. O wide reciver veterano até soma bons números, mas com apenas um touchdown com a camisa do novo time. Quem se destaca é Xavier Worthy e Noah Gray, com nove TDS somados entre eles.

Mesmo com todos os problemas, Mahomes sempre decide com seus passes ou até mesmo correndo com a bola e improvisando. Patrick tem nove touchdowns e apenas uma interceptação no último quarto, onde decidiu jogos e manteve o time invicto até a semana 11. Os Chiefs estão 13-1 e estão encaminhados para ser cabeça de chave da AFC nos playoffs da NFL.

No outro lado da bola, os Chiefs possuem seu grande trunfo. A defesa comandada por Steve Spagnuolo faz grande trabalho, segurando os adversários até o final. Os principais nomes do corpo defensivo do time é Chamarri Conner, George Karlafits e Leo Chenal. O time de especialistas também é um dos responsáveis pelo time só ter apenas uma derrota, já que bloquearam o field goal que daria a vitória ao Denver Broncos na semana 10 e o placar ficou 16 a 14 para os atuais bicampeões.

Andy Reid é treinador do Kansas City Chiefs desde 2013 (Foto: Nick Cammett/AFP)

Fora dos números, o time treinado por Andy Reid segue com a mesma alma de campeão, e não pode ser descartado na disputa pelo Super Bowl, que será disputado no dia 9 de fevereiro, no Caesars Superdome, em Nova Orleans. Um time que tem Patrick Mahomes sempre tem que ser considerado pelo título, pois é o jogador mais decisivo da NFL e que já está entre os cinco maiores da história.

Os Chiefs visitam o Pittsburgh Steelers, na quarta-feira (25), às 15h, no Acrisure Stadium, em Pittsburgh (EUA). O confronto é equilibrado, com duas defesas fortes, mas com desequilíbrio na posição de quarterback, já que Mahomes tem mais qualidade que Russell Wilson. Na última semana, Kansas City encara os Broncos, no dia 5 de janeiro, no Empower Field at Mile High.