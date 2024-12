Faltas no futebol americano: Diferença entre elas e a intensidade

As faltas no futebol americano são infrações cometidas pelos jogadores que desrespeitam as regras do jogo, comprometendo sua integridade, dinâmica ou segurança. Com diversas categorias e penalidades, as faltas podem variar desde pequenos ajustes no posicionamento até consequências graves que alteram significativamente o andamento de uma partida. O Lance! te conta tudo sobre as faltas no futebol americano, suas diferenças e como elas afetam o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é considerado uma falta no futebol americano?

Uma falta ocorre quando um jogador ou equipe viola as regras estabelecidas pela NFL (Liga Nacional de Futebol Americano) ou pela NCAA (Associação Atlética Universitária Nacional). As infrações podem ser classificadas como:

Faltas técnicas: Relacionadas a questões de posicionamento ou tempo, como formações ilegais.

Faltas pessoais: Envolvem condutas antidesportivas ou ações perigosas, como tackles ilegais.

Faltas de procedimento: Infrações relacionadas ao início da jogada, como false start ou offsides.

continua após a publicidade

Tipos de faltas no futebol americano

Holding (segurar o adversário)

Holding é uma das infrações mais comuns. Ela ocorre quando um jogador segura ilegalmente o adversário para impedir seu avanço.

Penalidade: Perda de 10 jardas para o time infrator.

False start (movimento ilegal antes do snap)

Ocorre quando um jogador ofensivo se movimenta antes do início da jogada, sem que o snap tenha sido realizado.

Penalidade: Perda de 5 jardas.

Offside (fora da linha antes do snap)

Offside acontece quando um jogador defensivo cruza a linha de scrimmage antes da jogada começar.

Penalidade: Perda de 5 jardas.

Pass interference (interferência no passe)

É uma falta cometida quando um jogador impede ilegalmente um adversário de completar ou interceptar um passe.

Penalidade: Avanço até o ponto onde a falta ocorreu.

Roughing the passer (agressão ao quarterback)

Essa infração ocorre quando um jogador defensivo atinge o quarterback após o lançamento da bola de maneira desnecessária ou perigosa.

Penalidade: Avanço de 15 jardas e primeiro down automático.

Targeting (alvo na cabeça ou pescoço)

Uma das infrações mais graves, targeting acontece quando um jogador utiliza o capacete para atingir a cabeça ou o pescoço do adversário.

Penalidade: Avanço de 15 jardas e expulsão do jogador infrator.

Como as faltas são aplicadas?

Quando uma falta é cometida, o árbitro interrompe o jogo e sinaliza a infração com uma bandeira amarela lançada no campo. A penalidade é aplicada a partir do ponto onde ocorreu a falta ou da linha original de scrimmage, dependendo do tipo de infração.

As faltas podem resultar em:

Perda de jardas: Penalidades negativas para a equipe infratora.

Primeiros downs automáticos: Benefício para a equipe adversária.

Repetição da jogada: Em algumas situações, a jogada é anulada e repetida.

Faltas de intensidade: o impacto no jogo

continua após a publicidade

Infrações como roughing the passer e targeting são consideradas faltas graves devido à sua intensidade e impacto na segurança dos jogadores. Essas penalidades são tratadas com rigor pelas ligas para proteger os atletas e evitar lesões.

Além disso, essas faltas têm um impacto significativo no andamento do jogo, já que podem conceder vantagens expressivas ao time adversário, como avanço em campo e possibilidade de marcar pontos decisivos.

Curiosidades sobre as faltas no futebol americano

Uso de tecnologia: Árbitros utilizam replays de vídeo para revisar jogadas e confirmar infrações em lances duvidosos.

Sinalização visual: Cada tipo de falta tem um sinal específico feito pelos árbitros, tornando mais fácil para o público entender o que ocorreu.

Impacto psicológico: Faltas frequentes podem desestabilizar emocionalmente jogadores e equipes, afetando o desempenho em campo.