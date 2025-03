NFL: Tom Brady abre o jogo sobre saída do New England Patriots

Há cerca de cinco anos, Tom Brady e New England Patriots encerraram uma das parcerias mais vitoriosas do mundo do esporte. O ex-quarterback deixou a equipe na offseason de 2020 para se juntar ao Tampa Bay Buccaneers, onde conquistou o último título da carreira. Após anos de especulações, nesta segunda-feira (24), Brady compartilhou o que o motivou a mudar de equipe na NFL, além de relembrar sua relação com o ex-técnico Bill Belichick.

- A realidade era que, depois de 20 anos juntos, uma tensão natural havia se desenvolvido entre para onde o técnico Belichick e eu estávamos indo em nossas carreiras e para onde os Patriots estavam se movendo como uma franquia. Era o tipo de tensão que só poderia ser resolvida por algum tipo de divisão ou um de nós reavaliando nossas prioridades - afirmou Brady, que completou:

- Para mim, foi uma decisão sorrateira que viveu passivamente no fundo da (minha) mente por dois a três anos até março de 2020, quando um turbilhão de alguns dias me fez perceber que uma decisão viria mais cedo do que tarde.

A temporada de 2000 marcou o início de uma parceria que rendeu muitos títulos para o Patriots. Naquele ano, a franquia contratou não apenas Bill Belichick, mas também Tom Brady como sua 119ª pick do draft. Assim, os dois trabalharam juntos durante todos os 20 anos e construíram uma impressionante dinastia na NFL, ao ganharem 17 títulos de divisão da AFC Leste, além de seis Superbowls.

O fim do contrato de Brady marcou também o início de um complicado período do Patriots na NFL, já que em cinco temporadas, a equipe só conquistou a vaga para os playoffs em uma oportunidade. Por outro lado, o quarterback foi feliz com a troca. O ex-jogador brilhou em seu ano de estreia com o Buccaneers e levou o time para a grande final, vencendo seu sétimo - e último - Superbowl contra o Kansas City Chiefs.

Relação atual entre Brady e Belichick

A relação complicada entre os veteranos do futebol americano norte-americano pode ter resultado na saída de Brady, mas não se pode esquecer os anos vitoriosos vividos pelos dois juntos. Em junho de 2024, o New England Patriots aposentou a camisa 12 em homenagem ao ex-quarterback, que não deixou de elogiar Bill Belichick em seu discurso.

- Vocês me deixam orgulhoso e sou eternamente grato. Eu sou Tom brady e sou um Patriota. Não fui eu. Não foi você. Éramos nós. Deixe-me esclarecer. Não há outro treinador para quem eu preferiria jogar além de Bill Belichick - celebrou Brady.

Após a declaração do ex-jogador, o técnico também foi ao palco enaltecer a longa parceria com Brady, que passou por muitos altos e poucos baixos.

- Foi uma grande honra para mim draftar e treinar Tom por 20 anos. Tudo o que ele trouxe para a equipe foi realmente uma honra para mim estar envolvido nisso - agradeceu Belichick.

Tom Brady e Bill Belichick em jogo do Patriots (Foto: Getty Images)

Saída de Belichick e o esporte universitário

Três anos depois da saída de Brady, foi a vez de Bill Belichick deixar o New England Patriots no fim da temporada de 2023. Com uma carreira vitoriosa e muitas conquistas no currículo, o treinador decidiu que seu tempo de atividade dentro da NFL tinha acabado. Vale destacar que ele é o técnico mais vencedor da história da franquia, com 266 vitórias, 121 derrotas e zero empates, em 24 temporadas regulares.

Após o "ano sabático", Belichick aceitou o cargo de treinador principal do time de futebol americano da Universidade da Carolina do Noite, onde se mantém até os dias atuais. O grande talento do comandante ainda o rende muitas ofertas para seu retorno a NFL, mas nenhuma foi aceita até o momento.