NFL atrai público ‘de Corinthians’ à Neo Química Arena; veja comparação

A NFL volta à Neo Química Arena nesta sexta-feira (5) após o sucesso do primeiro jogo no Brasil, em 2024. Assim como no duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers no último ano, os ingressos para a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se esgotaram em poucas horas, e o evento promete um público digno dos principais jogos do Corinthians, dono da casa em Itaquera.

Para a partida de futebol americano, foram instaladas arquibancadas móveis junto ao setor Leste, adicionando cerca de 1.500 lugares; além disso, o Timão obteve alvará que aumenta a capacidade do setor por conta da estrutura acoplada. Por outro lado, para seguir os padrões da NFL, foi necessária a instalação de assentos temporários no setor Norte, retirando 1.600 lugares. Desta forma, serão 47.800 assentos na Arena no evento desta sexa-feira (5), e todos os ingressos estão esgotados.

Mesmo que atinja a capacidade máxima, o jogo da NFL não irá bater o maior público do estádio neste ano. Na final do Paulistão deste ano, o Corinthians recebeu 48.196 pessoas para o Derby contra o Palmeiras. Este é também o recorde histórico do clube Neo Química Arena, já que a casa alvinegra passou por ampliação no ano passado, adicionando 1.060 lugares e chegando ao máximo de 48.905 em jogos de futebol.

Por outro lado, a média de público do Timão neste ano é de cerca de 42 mil pagantes nas partidas como mandante. A expectativa é que a Chargers e Chiefs superem esse número; em comparação, o confronto entre Eagles e Packers, no ano passado, registrou 47.236 presentes.

Se os números de público se equiparam, a grande diferença fica no valor das entradas. Para o próximo jogo do Corinthians em casa, contra o Athletico-PR, por exemplo, os ingressos custam entre R$ 80,00 a R$ 430,00. Para a partida da NFL, por sua vez, os bilhetes foram vendidos de R$ 825 e R$ 3.400.

