Fora de Campo

Neymar marca presença em jogo da NFL no Brasil e interage com astro da liga

Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam na Neo Química Arena

Neymar está fora contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraNeymar, atacante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
21:10
  Mais Notícias

O atacante Neymar está presente no jogo da NFL no Brasil, que acontece nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo. Para a ocasião, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam em partida válida pela primeira rodada da liga.

Antes do início da partida, o camisa 10 do Santos foi flagrado à beira do gramado em um momento ao lado de Travis Kelce, tight end dos Chiefs e noivo da cantora Taylor Swift. Além do atual jogador, Neymar também esteve ao lado de Odell Backham Jr, ex-astro da NFL. Veja o momento abaixo:

Jogo da NFL no Brasil

O confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers marca a segunda edição do jogo da NFL no Brasil. A partida deste ano é um confronto direto da divisão Oeste da Liga Americana.

Os Chargers terminaram a última temporada regular da NFL com 11 vitórias e seis derrotas e ficaram na segunda colocação da AFC West, atrás dos Chiefs. Nos playoffs, a equipe caiu logo no wild card, derrotada pelo Houston Texans por 32 a 12.

A intertemporada de 2025 do time de Los Angeles foi marcada pelo reencontro com o wide receiver Keenan Allen, pela contratação de peso do running back Najee Harris e do guard Mekhi Becton na free agency, além do draft do running back Omarion Hampton e do wide receiver Tre Harris.

Já Kansas City venceu a divisão Oeste com 15 vitórias e duas derrotas, garantindo a folga na primeira semana de playoffs. Na decisão da AFC, a equipe venceu o Buffalo Bills por 32 a 29 para chegar à terceira final consecutiva da NFL. Contudo, no Super Bowl, os Chiefs foram derrotados pelo Philadelphia Eagles por 40 a 22.

A offseason de 2025 da franquia foi focada em manter peças importantes, como Nick Bolton e Trey Smith. O time também selecionou o offensive tackle Josh Simmons no draft e contratou, via free agency, jogadores como Jaylon Moore para a posição de left tackle. No entanto, a equipe enfrenta desafios com a suspensão de Rashee Rice, o que levou a uma reavaliação da profundidade do grupo de wide receivers.

Patrick Mahomes dos Chiefs de vermelho olhando para Justin Herbert, dos Chargers, de branco e azul. Ambos Quarterbacks vão jogar na partida da NFl no Brasil

circulo com pontos dentroTudo sobre

