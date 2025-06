NFL: após passagem apagada no Jets, Aaron Rodgers acerta com nova equipe

Veterano com casa nova. Após novela em relação ao seu futuro, Aaron Rodgers foi anunciado pelo Pittsburgh Steelers, nesta quinta-feira (5). O quarterback veterano acertou com a franquia da Pensilvânia por uma temporada por US$ 20 milhões. Com 41 anos, depois de passagem apagada pelo New York Jets, o jogador busca recuperar o brilho que teve pelo Green Bay Packers na reta final da carreira.

Última temporada de Rodgers?

Desde 2005 na NFL, Aaron Rodgers pode estar em seu último ano na NFL. O quarterback foi escolhido pelo Green Bay Packers no Draft daquele ano, onde ficou até 2022. Pela franquia de Wisconsin, Rodgers foi eleito o MVP da temporada regular quatro vezes (2011, 2014, 2020 e 2021), além do Super Bowl XLV, que derrotou o Pittsburgh Steelers para conquistar seu primeiro e único titulo na liga.

Em 2023, Aaron foi trocado pelo Green Bay Packers para o New York Jets, que vinha de temporadas promissoras, mas com problemas na posição de quarterback. O que seria um sonho para a franquia nova-iorquina e para Rodgers, se tornou um pesadelo logo nas jogadas iniciais da primeira partida da temporada. Após sofrer sack de Leonard Floyd, do Buffalo Bills, o jogador sentiu uma lesão e foi retirado de campo. Nos exames, foi constatado que o QB havia rompido o tendão de Aquiles e que não jogaria mais na temporada.

Aaron Rodgers esteve no New York Jets nas duas últimas temporadas (Foto: Al Bello/AFP)

Depois de longa recuperação, Rodgers voltou aos gramados na temporada de 2024, quando o time mostrou que poderia chegar longe após a segunda semana, mas rapidamente o rendimento caiu e as derrotas começaram a aparecer. Com desempenho apagado do quarterback, que parecia ter perdido a mobilidade e a efetividade após a lesão, a equipe do Jets também ficou abaixo do esperado.

Após campanha turbulenta e com direito a demissão de treinador, Nova York ficou fora dos Playoffs e comunicou que não renovaria com Aaron ao final da temporada. Em sua única temporada completa, Rodgers teve 3.897 jardas, com 28 touchdowns e 11 interceptações.

Nesta quinta-feira (5), após diversas especulações sobre seu futuro, Aaron Rodgers foi anunciado no Pittsburgh Steelers.

Mais um veterano em Pittsburgh

No lado do Steelers, Aaron Rodgers é mais um veterano que passa na equipe como quarterback. Na última temporada, a franquia assinou por uma temporada com Russell Wilson, onde teve campanha positiva (10-7) e chegou aos Playoffs. Porém, foram derrotados logo na primeira rodada para o Baltimore Ravens por 28 a 14.

Após a eliminação, a franquia anunciou que não seguiria com Wilson, que foi para o New York Giants. No Draft, chegou a escolher o quarterback Will Howard, na sexta rodada, mas apostará em mais um veterano para 2025.

Russell Wilson em ação no Pittsburgh Steelers (Foto: Patrick Smith/AFP)

Mesmo com campanhas positivas em todas as temporadas do treinador Mike Tomlin, Pittsburgh até consegue chegar aos Playoffs em diversas oportunidades, mas sem conseguir passar do Wild Card. Dentro da AFC North, a franquia não vence a divisão desde 2020 e não chega ao Super Bowl desde 2011, justamente quando foi derrotado para o Green Bay Packers de Aaron Rodgers. O último título do Steelers foi conquistado em 2009.