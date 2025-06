O New England Patriots precisou lidar com um problema logo no início dos treinos voluntários da equipe. Desta vez, envolvendo Stefon Diggs antes mesmo do Wide Receiver estrear oficialmente com a camisa da equipe. Durante o feriado do Memorial Day, um vídeo de Diggs em um iate, com uma substância rosada e em pó — de origem não identificada — viralizou nas redes sociais e gerou especulações sobre o conteúdo ser possivelmente ilícito.

continua após a publicidade

A repercussão do vídeo levantou dúvidas sobre como a tradicional franquia da NFL, reconhecida por seu perfil disciplinador, reagiria diante do episódio. Vale lembrar que Stefon Diggs é um nome de peso, dono de quatro convocações ao Pro Bowl e recém-contratado por US$ 63,5 milhões para ser o principal alvo do jovem Quarterback Drake Maye, esperança dos Patriots para a próxima temporada.

Questionado sobre o caso, o técnico principal dos Patriots, Mike Vrabel, foi sucinto e evitou dar detalhes. Segundo ele, qualquer decisão sobre a situação seria tratada internamente, sem exposição pública.

continua após a publicidade

Já na última segunda-feira, 2 de junho, o jornalista Ian Rapoport, da NFL Network, revelou que os Patriots já bateram o martelo sobre o futuro do jogador: A equipe não tem qualquer intenção de dispensar Stefon Diggs. Rapoport ainda acrescentou que os Patriots continuam com expectativas elevadas em relação ao veterano e destacaram de forma positiva sua presença nas atividades voluntárias de pré-temporada, após ter sido visto no iate no primeiro dia dos treinos.

Diggs, de 32 anos, chega a New England após uma grave lesão no joelho. O rompimento de ligamento cruzado anterior (ACL) aconteceu durante a passagem do Wide Receiver pelo Houston Texans. O caso afastou o jogador de nove partidas da temporada regular da NFL e dos playoffs. Agora, terá nos Patriots a esperança para buscar um novo começo após iniciar a carreira no Minnesota Vikings, passar pelo Buffalo Bills e Josh Allen e não conseguir engrenar nos Texans.

continua após a publicidade

Com uma década de carreira na NFL, Stefon Diggs soma quase 10.500 jardas e 70 touchdowns. Agora, busca retomar o protagonismo com um novo uniforme e um novo desafio.