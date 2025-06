Mundial da Kings League: entenda a situação de cada equipe brasileira

Perto do fim da segunda fase da Copa do Mundo de Clubes da Kings League, as equipes do Brasil não tiveram boas atuações. Na primeira etapa do torneio, os brasileiros ganharam seus respectivos jogos, mas dois times tropeçaram na segunda partida e foram à repescagem. Enquanto isso, as outras dois esperam seus próximos confrontos para saber se classificarão direto às oitavas ou participarão do "Last Chance".

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Torcida do Dendele FC na Kings League Brasil. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

Qual é a situação de cada equipe até o momento?

Desimpedidos GOTI

O Desimpedidos GOTI, presidido pelo streamer Yuri 22 e pelo influenciador Toguro, foi derrotado pelo time peruano Persas na noite da última quarta-feira (4). Apesar da derrota, o elenco brasileiro não está eliminado. O próximo desafio do time será na repescagem, ainda sem adversário definido.

Fluxo FC

Presidido pelo streamer Cerol, o Fluxo FC deixou a vitória escapar e perdeu de virada para o Panam All Starz, da França, na noite desta quinta-feira (5). Agora a equipe enfrenta Miami 7 para definir o futuro no torneio. Se perder, volta para o Brasil. Porém, em caso de vitória, se classifica às oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️Mundial da Kings League: quando serão os próximos jogos dos times brasileiros?

Dendele

O Dendele, que tem os streamers Luqueta e Paulinho O Loko como presidentes do clube, ganhou em seu primeiro jogo por um placar apertado (5 x 4) e terá o F2R equipe francesa como seu próximo adversário. O confronto acontece nesta sexta-feira (6), às 17h (de Brasília). Em caso de vitória, o Dendele passa para as oitavas. Por outro lado, se perder, vai à repescagem.

Fúria

O time de Neymar e Cris Guedes é uma das favoritas ao título. Na primeira partida, venceu com tranquilidade a Kunisports, equipe do ex-jogador Kun Agüero. Pela segunda rodada, a Fúria enfrenta o Jijantes FC no sábado (7), às 17h (de Brasília). Caso vença, os brasileiros se classificam direto para as oitavas de final do torneio. Por outro lado, em caso de derrota, o time de Neymar participa da repescagem.

continua após a publicidade

➡️Time de Neymar vence equipe de rival argentino e avança na Kings League

A Fúria é uma das favoritas para levar o título da Copa do Mundo de Clubes da Kings League (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Entenda o formato diferente da Copa do Mundo de Clubes da Kings League

A Copa do Mundo de Clubes da Kings League teve seu início no último domingo (1), em Paris. Após o sucesso da primeira edição, realizada ano passado no México, o torneio volta com a participação de 32 equipes de diversos países. Diferente dos moldes de um campeonato habitual, com fase de grupos e mata-mata, a Kings League apresenta um formato fora dos padrões já conhecidos pelos torcedores.

➡️Entenda o formato da Copa do Mundo de Clubes da Kings League

Gramado da Kings League no Allianz Parque na final da Kings League Brasil (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

Na primeira fase, cada equipe é sorteada para um confronto. Aqueles que ganharem o primeiro jogo, passarão para a segunda fase se enfrentarão entre si. Os times que vencerem a segunda partida, se classificarão para as oitavas de final do torneio.

As equipes que perderam na etapa inicial irão para uma rodada eliminatória e enfrentarão outro time derrotado. Em caso de derrota nessa fase, está fora da competição. Por outro lado, em caso de vitória, a equipe vai vencedor terá uma última chance na repescagem (Last Chance).