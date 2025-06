Apenas 91 dias separam o fã de NFL da segunda partida da liga no Brasil, em São Paulo, no dia 5 de setembro. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam em um confronto divisional - um dos mais importantes dos Estados Unidos - fora do próprio país, o que mostra uma atenção especial da liga com os brasileiros no projeto de expansão global. Mas, mesmo com pouco mais de 3 meses para a partida, os pouco mais de 45 mil ingressos já estarão disponíveis para compra na próxima semana.

continua após a publicidade

A pré-venda do jogo da NFL do Brasil em 2025 vai acontecer entre os dias 9 (segunda-feira, meio-dia) e 11 de junho (quarta-feira) com exclusividade para clientes XP. Para ter acesso ao cartão é necessário passar por uma análise de crédito. Em 2024, ingressos da venda antecipada acabaram, também, em um curto espaço de tempo.

“A NFL conquistou um público fiel no Brasil e tem um impacto impressionante no país. O sucesso da edição de 2024 foi tão expressivo que a realização de um segundo jogo mostra como o futebol americano tem crescido entre os brasileiros”, afirmou Lisandro Lopez, CMO da XP, em comunicado oficial.

continua após a publicidade

Já a venda geral do segundo jogo da NFL no Brasil vai abrir no dia 12 de junho, quinta-feira, dia dos namorados. Uma surpresa e tanto para quem quiser presentear o companheiro ou companheira. Isso, claro, caso consiga as entradas na plataforma de venda, após boa colocação na fila virtual, que será disputada.

Em 2024, estima-se que 700 mil pessoas estiveram na fila virtual, entre pré-venda e venda geral. Na última ocasião, se o torcedor estivesse esperando por cerca de 50 minutos, quando acessava a página de compras já encontrava todos os assentos da Arena Corinthians esgotados.

continua após a publicidade

Como ter uma boa experiência comprando os ingressos da NFL no Brasil?

A compra de ingressos para a partida entre Chargers e Chiefs deve ser mais disputada que a da primeira partida. Portando, aqui vão algumas dicas para que você consiga garantir o seu lugar na Arena Corinthians, dia 5 de setembro de 2025:

Conecte mais de um aparelho na fila virtual pouco antes da abertura da venda de ingressos (seja a venda exclusiva ou a pré-venda) Não deixe para ligar o computador, abrir páginas e entrar na fila em cima da hora. Bugs sempre podem acontecer e você pode perder um tempo precioso Esteja com seu meio de pagamento (cartão de crédito ou outras informações) em mãos. Bem como os documentos que serão necessários para a compra Faça seu cadastro no site da Ticketmaster um dia antes do dia de compra. No dia, a plataforma pode estar sobrecarregada e talvez exista lentidão para finalizar a ficha cadastral de usuário Esteja com dispositivos diferentes conectados de formas diferentes. Então, se você estiver no Wi-Fi pelo computador, priorize estar conectado pela rede de internet do próprio celular (5g) em seu smartphone. Suas chances podem ser maiores. Coloque um alarme para despertar pouco antes de entrar na fila virtual. Assim, você não irá perder o horário. Caso tenha garantido seu ingresso, comece a pensar na sua roupa para assistir à partida da NFL. Até porque será o evento esportivo do ano, em São Paulo

Preço dos ingressos de Chargers x Chiefs

Ainda não há valores oficiais e estes devem ser divulgados apenas durante a pré-venda, na segunda-feira. Em 2024, as entradas mais baratas foram à vitrine de R$570 a pouco mais de 2 mil reais para assentos comuns, com direito a meia-entrada (limitada a 40% da carga total de ingressos). Os valores de camarotes ultrapassam os R$5.000 por pessoa.

A vinda do Los Angeles Chargers e do Kansas City Chiefs para o Brasil é um indicativo de que a NFL quer continuar fomentando a base de mais de 41 milhões de torcedores (Ibope 2024) da liga no país. Dois times tradicionais e que estão em alta por grandes estrelas compondo elenco e que estarão prontas para disputarem a semana 1 de temporada regular na Arena Corinthians.