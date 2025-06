Rômulo Mendonça aponta favorito para título da NBA

Rômulo Mendonça é um dos maiores narradores de basquete do Brasil na atualidade, conhecido principalmente por conta de seus bordões inusitados. Nas finais da temporada 2024/25 da NBA entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, ele comandará as transmissões da Band (canal aberto) e já deu seu palpite sobre a equipe favorita ao título deste ano.

—Quem não acompanha com muita frequência pode ficar surpreso mesmo, mas Oklahoma tem um time jovem, com uma defesa que é uma das melhores da história, com um cara que foi eleito o melhor da temporada, que é o Shai Gilgeous-Alexander, uma profundidade, uma opção de elenco, uma versatilidade incrível. É um time que está voando — afirmou o narrador durante o programa "Jogo Aberto", da Band, na última quinta-feira.

— Não quer dizer que é imbatível, mas o Oklahoma City Thunder é o grande favorito a conquistar a NBA. São sete jogos, o time que ganhar quatro jogos conquista o título — completou.

Apesar da opinião de Rômulo, o Pacers venceu o jogo 1 e abriu 1 a 0 na série final. O jogo 2 está marcado para este domingo (8), às 21h (de Brasília), em Indianópolis. Além do narrador, o elenco da Band conta com os comentários de Ricardo Bulgarelli, reportagem de Alana Ambrósio e, o representante direto dos Estados Unidos, Eduardo Barão.

Sete temporadas e sete campeões diferentes na NBA

Algo curioso é que nas últimas seis temporadas, seis franquias diferentes se sagraram campeãs. Em 2025, teremos o sétimo título inédito. A maior sequência da NBA sem repetir um campeão ocorreu entre 1975 e 1980.

— Cada ano é um time ganhando. Não tem mais muito essa história de dinastia, uma equipe que emenda três, quatro titules seguidos. A NBA está muito competitiva — comentou Rômulo Mendonça.

